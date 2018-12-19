Экономика

ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 18-19 декабря приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 2,25-2,50% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Решение совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) по итогам декабрьского заседания указали на то, что в 2019 году руководители ФРС теперь планируют провести два повышения ставки вместо трех, ожидавшихся в сентябре. Оценку долгосрочного нейтрального значения ставки, которое как не ограничивает, так и не стимулирует экономическую активность, снизили с 3% до 2,8%.

При этом Федрезерв ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в США на 2019 год.

"Информация, полученная после ноябрьского заседания FOMC, указывает на продолжающееся укрепление рынка труда и сильные (strong) темпы роста экономической активности", - говорится в сообщении. На предыдущем заседании ФРС давала такую же оценку ситуации в экономике.

"Рост в сфере занятости в среднем был сильным в последние месяцы, и безработица оставалась низкой, - отмечается в документе. - Потребительские расходы продолжали сильно расти, в то время как инвестиции бизнеса в основной капитал стали более умеренными по сравнению с высокими темпами подъема в начале года".

В ноябре ЦБ отмечал, что безработица продолжает снижаться, при этом оценки потребительских расходов и инвестиций бизнеса не изменились с прошлого заседания.

"В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители остаются близкими к уровню в 2%, - отмечается в коммюнике по итогам октябрьского заседания. - Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий в целом изменились слабо".

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет считает, что некоторое дальнейшее постепенное повышение целевого уровня базовой ставки будет соответствовать устойчивому росту экономической активности, сохранению сильного рынка труда и приближению инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе", - отмечается в заявлении. В этой части немного изменена формулировка о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики, ФРС, как считает рынок, дает сигнал о более сдержанном подходе к повышению ставок.

Риски для экономического прогноза выглядят примерно сбалансированными, считают члены FOMC. При этом они сочли необходимым добавить фразу о том, что будут внимательно следить за ситуацией: "Комитет продолжит отслеживать мировые экономические и финансовые события и оценивать их влияние на экономический прогноз".

"С учетом прошлых и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции, комитет принял решение о повышении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам до уровня 2,25-2,50%", - говорится в заявлении Федрезерва.

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - отмечается в документе.

Решение о сохранении параметров денежно-кредитной политики было принято единогласно всеми членами FOMC, хотя их количество увеличилось с предыдущего заседания благодаря назначению Мишель Боумен в совет управляющих.

Рынки перешли от роста к снижению в первые минуты после публикации итогов заседания ФРС, однако затем ситуация постепенно начала выравниваться.

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Теги: США, Федеральная резервная система
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