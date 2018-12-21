Цена Brent упала ниже $54 за баррель

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок после утреннего роста перешли к падению в ходе дневных торгов в пятницу, завершая неделю резким снижением на опасениях избытка топлива на мировом рынке.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:53 МСК подешевели на $1,19 (2,19%) - до $53,16 за баррель. Контракт торгуется на минимальном уровне с сентября прошлого года.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,44 (0,96%) - до $45,44 за баррель.

С начала недели Brent и WTI подешевели почти на 12%.

Среди трейдеров растет опасение, что мер ОПЕК+ по сокращению добычи может оказаться недостаточно для устранения излишка предложения нефти на рынке, особенно в случае, если материализуется ряд рисков и темпы роста мировой экономики снизятся.

Тем временем The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщила, что Саудовская Аравия может снизить добычу еще сильнее, чем предусмотрено соглашением с партнерами. Добыча в стране может быть уменьшена на 322 тыс. баррелей в сутки, а не на 250 тыс. б/с., в первые шесть месяцев 2019 года.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказали данные министерства энергетики США о том, что запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на минувшей неделе выросли по итогам четвертой недели подряд, до максимума с января.

Между тем многие эксперты отмечают, что обвал нефтяных котировок усугубило в целом пессимистичное настроение на мировых рынках, вызванное решением Федеральной резервной системы повысить базовую процентную ставку, несмотря на ухудшение макроэкономических прогнозов.