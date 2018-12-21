Китай увеличит стимулирование экономики в 2019 году

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Китайские власти подтвердили намерение увеличить объемы денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования в 2019 году.

Согласно заявлению по итогам Центрального совещания по экономической работе, завершившегося в пятницу, в следующем году произойдет существенное снижение налогов. В денежно-кредитной политике планируется сохранить надлежащий баланс между ужесточением и смягчением, отмечается в документе.

Кроме того, Пекин собирается продолжить открытие внутренних рынков и добиться торгового соглашения с США.

Центральное совещание по экономической работе - ежегодное заседание, в котором принимают участие представители центрального комитета Коммунистической партии Китая и Государственного совета. На нем вырабатываются основы экономической политики, а также программа для финансового и банковского секторов на следующий календарный год. Темы и основные посылы формулирует постоянный комитет политбюро китайской Компартии.

Несмотря на ослабление роста китайской экономики, второй по величине в мире, Пекин пока воздерживался от полномасштабных стимулов, чтобы не ставить под угрозу курс юаня и усилия, направленные на уменьшение госдолга