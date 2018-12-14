Трамп заявил о возможности заключения торгового соглашения с Китаем

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что США и Китай могут в скором времени заключить торговую сделку.

"Китай хочет заключить большую и очень всеобъемлющую сделку. Это может случиться, и достаточно скоро!" - написал Трамп в твиттере.

Также Трамп напомнил о решении Китая временно отказаться от повышенных пошлин на автомобили из США.

"Китай объявил, что его экономика растет гораздо медленнее, чем ожидалось, из-за торговой войны. Они только что приостановили повышение пошлин для США. У США все очень хорошо", - написал американский президент.

Ранее сообщалось, что Китай снизит штрафные ввозные пошлины на импортируемые из США автомобили на 90 дней, чтобы снизить напряженность в торговых отношениях с Вашингтоном.

Как говорится в сообщении китайского Минфина, Пекин отменит надбавку в размере 25 процентных пунктов, введенную в качестве ответной меры на пошлины США. Таким образом, пошлины на ввоз автомобилей временно снизятся с текущих 40% до 15%.