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Минэнерго РФ не исключило продления соглашения с компаниями по стабилизации цен на топливо после марта

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ не исключает возможности продления соглашения с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке после 31 марта 2019 года, но надеется, что это не понадобится, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью газете "Коммерсантъ".

"Основная задача этого соглашения - не допустить резкого повышения цен на внутреннем рынке в условиях роста мировых цен на нефть и ослабления курса рубля. Хотя соглашение действует до марта, уже сейчас рынок находится в других условиях: стоимость нефти снизилась более чем на $20 за баррель, соответственно, цены на нефтепродукты, которые формируются на бирже, уже значительно ниже параметров, которые закреплены в соглашении. Более того, даже в мелком опте, где зафиксирован предельный уровень цен, мы наблюдаем снижение. Сейчас внутренний рынок премиален", - сказал министр.

Тем не менее отказываться от соглашения никто не собирается, отметил он.

"Отмена соглашения - неактуальный вопрос, потому что сейчас достаточная маржинальность и на опте, и в рознице. Новые обстоятельства возникнут с 1 января, когда из-за роста акцизов снизится маржинальность. Также вырастет НДС, и экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты в рамках налогового маневра снизится на 5 процентных пунктов. Но эти факторы при таких ценах на нефть будут сдемпфированы. Если же цены на нефть значительно вырастут, мы можем задействовать демпфирующий акциз, но при текущих ценах он просто не понадобится. Мы считали, что в условиях 2018 года демпфер начинает работать при цене нефти примерно $62-65 за баррель и выше, в 2019 году с учетом роста акцизов и других факторов, в том числе сохранения курса рубля, эта цена будет $58-62", - сказал Новак.

"Почему выбрали именно 31 марта? Потому что нужно посмотреть, как заработает демпфирующий акциз в январе-феврале. Если акциз понадобится, за январь выплаты будут в феврале, за февраль - в марте. То есть эти два месяца нужны, чтобы посмотреть, как это все будет работать, чтобы компании, например, не получили финансовый разрыв и не переложили этот фактор в цену топлива", - уточнил он.

"Соглашения - некий страхующий механизм на случай, если вдруг будет резкий рост цен на нефть на мировом рынке. В принципе не исключено (что они будут продлены - ИФ). Но я думаю, этого не потребуется", - отметил Новак.

31 октября правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями об удержании цен на топливо на уровне майских до конца 2018 года. Соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года. В ноябре стало известно, что все нефтекомпании подписали соглашение по стабилизации рынка топлива.

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Теги: Минэнерго РФ, Александр Новак

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