Песков не увидел поводов для экстренных совещаний с Путиным из-за падения цен на нефть

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ держит на контроле ситуацию с падением цен на нефть на мировых рынках, поводов для каких-либо экстренных совещаний с участием президента Владимира Путина нет, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, будут ли в Кремле какие-то совещания на тему снижения нефтяных котировок и планируются ли у Путина переговоры с участниками ОПЕК, Песков сказал: "Пока таких планов нет, поводов для каких-то экстренных совещаний тоже нет".

"Эту тематику правительство держит под контролем", - добавил пресс-секретарь.

Песков также напомнил о договоренностях в рамках ОПЕК+. "Эффект от таких договоренностей зачастую имеет отложенный характер, поэтому здесь надо давать оценку в перспективе", - сказал пресс-секретарь.

В ответ на вопрос, когда можно ожидать этого эффекта, Песков сказал: "По крайней мере, судить по одной-двум неделям невозможно".