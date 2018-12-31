Экономика Итоги года: 2018

Почем бензин для народа?

Итоги года на рынке нефтепродуктов

Почем бензин для народа?
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Автозаправки, нефтебазы и другие объекты топливообеспечения страны в уходящем году можно было смело обклеивать стикерами "Ручное управление". Госрегулирование утвердилось в качестве решающей силы рынка нефтепродуктов: на фоне и без того непростых социально-политических процессов властям было критически важно показать, что уж обуздать цифры на бензоколонках оно в состоянии.

Рынок бурлил, как никогда прежде: прыжки цен на бирже, взлет цен на АЗС и заявления о ценовом апокалипсисе постоянно заставляли вздрагивать представителей власти. И ужесточать, и замораживать, и ставить ограничения.

Экстренные меры, принятые чиновниками, в теории носят временный характер. Однако призрак "желтых жилетов", который прилетел в конце года с бунтарских просторов Франции, словно бы создан для того, чтобы подпитать страх правительств перед топливными протестами. Для российского государства бензин по социальной значимости примерно равен хлебу: отпустить в рыночное плавание стоимость этих продуктов, как пережить в реальности кошмарный сон о здешнем воплощении "желтых жилетов". Так что схемы ручного, в большей или меньшей степени, управления топливным рынком - именно то явление, которое описано фразой "нет ничего более постоянного, чем временное".

Череда несчастливых совпадений

Виновато, как всегда, непреодолимое стечение обстоятельств. Весной 2018 года случилось именно так. Непредсказуемым образом совпали плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов, ежегодный старт сельскохозяйственных работ и традиционное начало сезонного спроса на нефтепродукты в России. Ослабевший рубль добавил масла в огонь. Все это в той или иной комбинации совпадало и раньше, но у ситуации начала этого года была важная особенность, связанная с политическим циклом.

До момента президентских выборов никто и мысли не допускал поднимать цены на заправках. А дальше как в известной сказке: как только часы пробили полночь, 19 марта...

Биржевые цены на нефтепродукты к концу марта побили все возможные исторические рекорды, и продолжали расти. В апреле пошли вверх цены на АЗС в центральной России. К середине апреля статистика докладывала о росте цен на всех заправках страны. В мае не вовремя подскочила стоимость нефти, что сделало премиальным экспорт и невыгодным внутренний рынок. Цифры на заправках стали увеличиваться на 1 рубль в неделю.

Все это происходило на исключительно неблагоприятном фоне: правительство объявило о непопулярной реформе: изменении параметров пенсионной системы. Чиновники справедливо рассудили, что увеличение цен на бензин и пенсионного возраста одновременно - слишком суровый стресс-тест для лояльности населения. Какое-то время регуляторы еще держались, заявляя, что дефицита топлива нет, а цены по итогам года будут в рамках инфляции. Но в какой-то момент закрывать глаза стало невозможно. Жители России ощутили проблему личными кошельками, и первые ветра недовольства дорожающим бензином пронеслись по стране. Еще одно несчастливое совпадение - неумолимо приближался срок прямой линии президента РФ с народом, на которой одним их первых вопросов ожидалось возмущенное: "Почему в нефтяной России такие высокие цены на бензин?!"

Чтобы главе государства было чем ответить на сакраментальный вопрос, в дело вступила ударная дружина. Возглавил ее вице-премьер Дмитрий Козак, которого топливная волна вынесли на самый верх информационного потока практически сразу после того, как ТЭК стал его сферой ответственности. Он грозил жадным нефтяникам заградительной пошлиной, сговорчивым - отменил увеличение акцизов, а с сомневающимися договорился о "заморозке" цен на заправках. И напутствовал: внутренний рынок залить бензином, увеличив поставки на 3% по сравнению с прошлым годом.

Топливный рынок только кряхтел - государственное регулирование плохо сочетается с рыночными процессами, на которых до некоторого времени основывалась торговля нефтепродуктами. Но временно потерпеть согласились все - впрочем, вряд ли у участников рынка был выбор.

Столкновение тяжеловесов

На несколько месяцев топливный рынок погрузился в отпускное спокойствие, но "пропев" лето, как в знаменитой басне, потом был вынужден "плясать". К осени рынок опять раскачался, особенно биржевой сегмент. В рознице независимые участники, которых правительство в первом бензиновом соглашении не учло, стали поднимать голову и поднимать цены. Вертикально-интегрированные компании тоже занервничали - их руководители стали через СМИ говорить о неминуемом росте цен на АЗС.

Тут уж государство пошло на опережение, и Козак возглавил второй поход за стабилизацию бензиновых цен. Выдумывать власти ничего не стали, снова пригрозили - или заградительные пошлины, или новое соглашение о "заморозке" цен, теперь уже в мелком опте. Из двух зол нефтяники выбрали меньшее. Волевым решением к числу крупных ВИНК подключили крупнейших независимых переработчиков, всем выдали текст соглашения, время на подписание - 7 дней.

Только в нефтянке есть и свои воеводы, поэтому "поход" против ВИНКов даже с самыми благими социальными целями никогда не будет простой задачей.

Свой особый взгляд на всякого рода соглашения представила "Роснефть" - один из основных поставщиков нефтепродуктов в стране. Нефтяная компания заявила, что в рознице некоторые независимые АЗС проводят "провокационную кампанию", тем самым нагревая обстановку. На бирже трейдеры и посреднические структуры перекупают топливо, дискредитируя биржевой процесс. Налоговое регулирование топливного сектора оставляет желать лучшего - здесь компания предложила ряд фискальных изменений.

В связи позицией "Роснефти" на пару дней затянулось официальное объявление Козаком о подписании второго соглашения с нефтяниками. Но в итоге соглашения все же были подписаны. Топливная отрасль начинала жить в новых условиях усиленного госрегулирования.

Последним оплотом рыночных отношений оставалась биржа. Именно туда пришелся болезненный удар. "Роснефть", обеспечивающая 40% биржевых продаж нефтепродуктов, неожиданно прекратила открытые торги на СПбМТСБ. Это был шок, потому что за все время существования биржи ни разу продавец не останавливал продажи без факта форс-мажора или без подготовленного заранее предупреждения. Но в битве тяжеловесов, причины которой далеко не всегда лежат на поверхности, возможны и не такие жертвы. А последнее слово всегда за главнокомандующим.

"Счастливая" развязка

Несчастья топливного рынка к концу года вышли на финишную прямую. Буквально через несколько дней в стране заработают налоговые изменения для нефтяной отрасли, включающие обратный акциз с демпфером. Пока про эту схему известно только одно - никому не понятно, как это будет работать в реальности. Грядет также очередной рост акцизов и повышение НДС. Все вступит в силу с 1 января 2019 года.

Нефтяникам разрешено частично компенсировать рост НДС в цене на АЗС. В тексте второго соглашения с нефтяниками указано, что с 1 января темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7% (с учетом повышения ставки НДС), а с 1 февраля - не выше прогноза среднегодовой инфляции. В мелком опте ценам указано не превышать индикативные значения. На бирже компаниям - торговать, а в целом продолжить поставлять на внутренний рынок топлива на 3% больше по сравнению с 2017 годом.

И так совпало, что подошло время итоговой пресс-конференции Владимира Путина. Где он объяснил: российское правительство сделало все, чтобы не допустить рост цен на бензин, и уж тем более не ввергнуть страну в пучину уличных боев наподобие беспорядков, вызванных "желтыми жилетами".

"В чем разница между нашей ситуаций и ситуацией во Франции, связанной с нефтепродуктами? Французское правительство сознательно пошло на повышение цен на нефтепродукты. Это их политика. Они сделали это для того, чтобы перераспределить ресурсы граждан на решение других вопросов в сфере энергополитики - направить деньги от продаж нефтепродуктов на развитие альтернативных видов энергии - солнца, ветра. Это людям не понравилось. Что у нас происходит? Когда в России повысились цены на бензин в середине года в связи с ростом цен на нефть, правительство тут же начало принимать меры по сдерживанию цен на бензин и даже на их снижение. Достигли договоренностей с основными нефтяными и перерабатывающими компаниями", - сказал В.Путин.

И добавил: да, в следующем году возможен рост цен на нефтепродукты, связанный с НДС, "в районе 1-1,5%, не более того". "А дальше правительство должно будет внимательно следить за тем, что происходит на внутреннем, на мировом рынке. В целом, хоть в ручном управлении, но это сработало. Надеюсь, что это будет работать и дальше, и правительство не допустит никаких скачков цен на нефтепродукты в следующем году", - подчеркнул президент.

Единственная страховка от скачков цен на АЗС - все то же ручное управление, поэтому очередное закручивание гаек в следующем году пока выглядит вполне реальным сценарием.

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