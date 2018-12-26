Путин призвал бизнес пересаживаться на газомоторный транспорт

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил российскому крупному бизнесу включиться в кампанию по развитию использования газомоторного топлива в стране.

"Нашим ведущим компаниям хочу также предложить принять участие в развитии рынка газомоторного топлива, более экологического топлива (особенно в индустриальных центрах России). Речь идет о создании современной инфраструктуры, сети заправочных станций, а также о переводе корпоративного, общественного и коммунального транспорта на сниженный природный газ", - заявил Путин на встрече с представителями российских деловых кругов и объединений в среду в Кремле.

Он подчеркнул, что участие в таких проектах должно быть исключительно экономически обоснованным и добровольным.

"Разумеется, конечно, эти проекты необходимо детально просчитать. Кроме влияния на экологию нужно оценить их рентабельность, добиться этой рентабельности, безусловно, добиться экономического эффекта. Эти проекты должны быть действительно рыночными, выгодными. И, безусловно, не будут никому навязываться извне как нагрузка какая-то к текущей деятельности", - пообещал Путин.

Развитие применения газа в автотранспорте также внесет вклад в стабилизацию топливного рынка, полагает он. "Если мы добьемся этих положительных показателей, тогда будет обеспечено естественное развитие сегмента газомоторного топлива, что также должно повлиять и на стабилизацию цен на рынке нефтепродуктов и самого топлива вообще и газомоторного в частности", - сказал президент.

31 октября правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями об удержании цен на топливо на уровне майских до конца 2018 года. Соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года. В ноябре стало известно, что все нефтекомпании подписали соглашение по стабилизации рынка топлива.

Повышение НДС с 1 января отразится на ценах на бензин, но дестабилизации не будет, заявил ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

3 августа Путин подписал закон, предусматривающий повышение с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%.

Приоритеты

Глава государства определил также приоритетные направления сотрудничества с бизнесом.

"Какие направления для сотрудничества считаю приоритетными: прежде всего, это повышение производительности труда. Мы ставим перед собой задачу до 5% ее довести", - сказал президент на встрече с представителями российских деловых кругов и объединений в среду в Кремле.

Также Путин назвал важнейшей задачей "обновление производств за счет современных, более эффективных технологий, а также подготовку профессиональных кадров и постоянное повышение компетенции занятых в экономике страны людей".

По его словам, "уже в первом квартале наступающего года будет развернута работа по этим нацпроектам, будут достигнуты предметные договоренности с вами, с вашими коллегами, которых в этом зале может и нет, с бизнесом в целом", - заключил президент.

Он подчеркнул, что "все эти задачи требуют координации усилий".