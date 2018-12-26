Глава "ЛУКОЙЛа" заявил, что не ждет продления соглашения о стабилизации цен на топливо после марта

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов не ожидает продления договоренностей с правительством о стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов после 31 марта. Об этом он сообщил журналистам.

"У нас нет соглашения с правительством. У нас есть договоренности определенные, но мы все-таки считаем, что плавающий акциз на бензин позволит нашим потребителям чувствовать себя более уверенно и более комфортно в среднесрочном периоде...", - сказал он.

"К марту, я так думаю, что будет выработана позиция, уже будут какие-то законодательные акты приняты", - добавил глава НК. "Я думаю, что будут приняты уже решения (в марте - ИФ), и не нужно будет продление каких-то договоренностей. И если что, мы всегда договоримся с правительством", - отметил Алекперов.

Накануне Минэнерго РФ Александр Новак в интервью газете "Коммерсантъ" не исключил возможности продления соглашения с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке после 31 марта 2019 года, но выразил надежду, что это не понадобится. "Основная задача этого соглашения - не допустить резкого повышения цен на внутреннем рынке в условиях роста мировых цен на нефть и ослабления курса рубля. Хотя соглашение действует до марта, уже сейчас рынок находится в других условиях: стоимость нефти снизилась более чем на $20 за баррель, соответственно, цены на нефтепродукты, которые формируются на бирже, уже значительно ниже параметров, которые закреплены в соглашении. Более того, даже в мелком опте, где зафиксирован предельный уровень цен, мы наблюдаем снижение. Сейчас внутренний рынок премиален", - пояснил министр.

Как сообщалось, правительство РФ, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора договорились сдерживать оптовые цены на топливо в стране до конца марта следующего года. Договоренность также включает увеличение объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Ряд мер касаются биржевой торговли топливом, в частности, ограничения по допуску к торгам на бирже. На период действия договоренностей между правительством и нефтяниками введение заградительной пошлины, лицензирование экспорта не понадобятся.