Главные новости
МоскваВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублейВ миреСирийские системы ПВО открыли огонь по целям у ДамаскаЭкономикаНефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 года
Экономика

Торговый сбор для малого бизнеса в Москве снизится

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Мосгордумы в среду одобрили в целом законопроект, который предусматривает снижение с 1 июля торгового сбора для объектов площадью менее 300 кв. м и освобождение профсоюзов от уплаты земельного налога.

Как передал корреспондент "Интерфакса", депутаты одобрили в целом изменения в соответствующие законы Москвы.

Как говорится в тексте законопроекта, в качестве поддержки малого бизнеса, который, как правило, ведёт деятельность в небольших помещениях, было принято решение уменьшить ставку торгового сбора для объектов с торговыми залами до 50 кв.м.- на 10%, для торговых залов площадью свыше 50 до 300 кв. м. - на 2-10% (в зависимости от площади объекта), для объектов площадью больше 300 кв. м. устанавливается ставка 75 рублей за кв. метр (ранее - 50 рублей за кв. метр) в квартал.

"Мы активно работаем над совершенствованием форм поддержки малого и среднего бизнеса, предоставляя предпринимателям скидки, вычеты и льготы по налогам. Сегодня в столице действуют более 800 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и они обеспечивают работой более 2,4 млн человек. Поэтому нам важно, чтобы МСП было комфортно развиваться в городе", - заявил на заседании Мосгордумы заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов.

Также в рамках данного законопроекта были одобрены поправки в закон "О земельном налоге": от уплаты земельного налога освобождаются профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации в отношении земельных участков, предоставленных для оказания услуг в области образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической культуры и спорта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва
Экономика
Нефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 годаНефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 года
Ранее цены на нефть упали более чем на 40% с уровня октябряПодробнее
 Продукты питания в РФ в январе-ноябре дорожали в 3,3 раза быстрее, чем в ЕСПродукты питания в РФ в январе-ноябре дорожали в 3,3 раза быстрее, чем в ЕС
Больше всего подорожало мясо, сахар и конфеты, а овощи и фрукты подешевелиПодробнее
 Банки Уолл-стрит резко снизили прогнозы нефтяных цен на 2019 годБанки Уолл-стрит резко снизили прогнозы нефтяных цен на 2019 год
Эксперты предрекают, что Brent будет стоить в среднем чуть больше $69 за баррельПодробнее
 "Мир" запустил сервис по оценке благонадежности клиента"Мир" запустил сервис по оценке благонадежности клиента
Тестовый сервис будет учитывать своевременность оплаты ЖКУ, сотовой связи и штрафов ПДДПодробнее
Телеком в стадии принятия неизбежногоТелеком в стадии принятия неизбежного
Итоги года на рынке связиПодробнее
 "Золото" за упорство"Золото" за упорство
Итоги года в золотодобычеПодробнее
 В Финляндии началось строительство "Северного потока-2"В Финляндии началось строительство "Северного потока-2"
Всего в настоящее время уже уложено около 370 км газопроводаПодробнее
 Курс доллара достиг отметки 69 рублейКурс доллара достиг отметки 69 рублей
В последний раз американская валюта превышала эту отметку 13 сентябряПодробнее
 Власть народа на фондовом рынкеВласть народа на фондовом рынке
Итоги года на рынке ценных бумагПодробнее
 Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 годаBrent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года
В ходе торгов в четверг цены на нефть ускорили падениеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 декабря6 фото
25 декабря
Фотохроника 25 декабря
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВ Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублейВ миреСирийские системы ПВО открыли огонь по целям у ДамаскаЭкономикаНефть Brent стабилизировалась после падения ниже $50 впервые с июля 2017 годаВ миреГватемала потребовала от США расследовать смерть ребенка в центре содержания нелегаловВ миреИГ взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в ТриполиВ РоссииПерестрелка произошла в центре Казани

Колобков назвал раздутой историю с визитом полиции Австрии к российским биатлонистам

Назаров покинул пост главного тренера ХК "Нефтехимик"

ВС признал незаконным изъятие у НМТП в бюджет 9,7 млрд рублей по решению ФАС

Задорнов усомнился в реальности сценария продажи Альфа-банка

Предполагаемый убийца семьи в Ульяновске был племянником хозяйки дома

Беглов принял отставку вице-губернаторов Петербурга Албина и Мокрецова

Ранее Албин отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицей и заявил, что готов уйти в отставку "за свою несговорчивость" Подробнее

В Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублей

В Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублейДепутаты удвоили штраф, решив, что сейчас водителям выгоднее заплатить 2,5 тыс. рублей и стоять "сколько хочешь", чем оплачивать стоянку на открытых парковках Подробнее

В ГИБДД предложили увеличить штраф за повторное вождение без прав до 20-30 тыс. рублей

Директор турфирмы в Кемерове получила условный срок за кражу 6 млн рублей у клиентов

Гражданин Украины осужден в Нижнем Новгороде на 8 лет по делу о шпионаже и попытке контрабанды

ДТП в "Домодедово" произошло из-за ограбления водителя

Торговый сбор для малого бизнеса в Москве снизится

При взрыве в лаборатории университета в Пекине погибли трое студентов

Полиция Екатеринбурга не нашла пропаганды гомосексуализма в рисунках школьников

Глава ГИБДД призвал менять правила дорожного движения не чаще раза в год

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 26 декабря снизились и выросли на депозитах

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды

Неопытный водитель на парковке "Домодедово" врезался в КПП и травмировал охранника

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,6%

Более 16 тысяч человек погибли в ДТП в 2018 году

Роскачество рассказало, как выбрать мандарины к новогоднему столу

Роскачество рассказало, как выбрать мандарины к новогоднему столуСамыми сочными оказались абхазские мандарины, но в ведомстве напомнили, что указанию сорта на ценнике не всегда стоит доверять Подробнее

Под российские санкции попали представители украинской партии "Оппозиционный блок" и лидер партии "Наши"

В деле экс-советника губернатора Мурманской области Шубина осталось два из пяти эпизодов

Около 20 детей в больнице Приамурья заразились гепатитом С

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');