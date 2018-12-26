Торговый сбор для малого бизнеса в Москве снизится

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Мосгордумы в среду одобрили в целом законопроект, который предусматривает снижение с 1 июля торгового сбора для объектов площадью менее 300 кв. м и освобождение профсоюзов от уплаты земельного налога.

Как передал корреспондент "Интерфакса", депутаты одобрили в целом изменения в соответствующие законы Москвы.

Как говорится в тексте законопроекта, в качестве поддержки малого бизнеса, который, как правило, ведёт деятельность в небольших помещениях, было принято решение уменьшить ставку торгового сбора для объектов с торговыми залами до 50 кв.м.- на 10%, для торговых залов площадью свыше 50 до 300 кв. м. - на 2-10% (в зависимости от площади объекта), для объектов площадью больше 300 кв. м. устанавливается ставка 75 рублей за кв. метр (ранее - 50 рублей за кв. метр) в квартал.

"Мы активно работаем над совершенствованием форм поддержки малого и среднего бизнеса, предоставляя предпринимателям скидки, вычеты и льготы по налогам. Сегодня в столице действуют более 800 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и они обеспечивают работой более 2,4 млн человек. Поэтому нам важно, чтобы МСП было комфортно развиваться в городе", - заявил на заседании Мосгордумы заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов.

Также в рамках данного законопроекта были одобрены поправки в закон "О земельном налоге": от уплаты земельного налога освобождаются профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные организации в отношении земельных участков, предоставленных для оказания услуг в области образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической культуры и спорта.