Законопроект о социальном предпринимательстве внесен в Госдуму

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вносит изменения в закон о малом и среднем предпринимательстве (МСП) и прописывает критерии отнесения данных предприятий к категории социальных.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, предприятие МСП может быть отнесено к категории социальных, если оно выполняет хотя бы одно из четыре условий. Первое: компания берет на работу граждан, которых можно отнести к социально уязвимой категории. Среднесписочная численность лиц, относящихся к данной категории, должна составлять не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25% процентов. Перечень социально уязвимых категорий граждан будет определен правительством. В пояснительной записке к документу указывается, что к данной категории могут быть отнесены инвалиды, многодетные родители, которые воспитывают несовершеннолетних детей, выпускники детских домов, пенсионеры и лица предпенсионного возраста.

Второе условие: компания должна обеспечить доступ товаров, работ и услуг, которые производит социально незащищенная категория граждан, к рынкам сбыта. При этом доля доходов от данной деятельности по итогам предыдущего календарного года должна составлять не менее 50% в общем объеме доходов субъекта МСП.

Компания МСП может быть отнесена к социальной, если ее деятельность направлена на производство товаров, работ и услуг для социально незащищенной категории граждан. Доля доходов от этой деятельности должна составлять не менее 50% от общего объема доходов предприятия. В случае, если на производство товаров, работ или услуг для незащищенных граждан предприятие направляет прибыль, то ее размер должен быть не менее 60%.

Отдельно выделяется критерий, согласно которому субъект МСП работает на достижение "общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества в целом". Перечень таких направлений деятельности также будет определен правительством.

Законопроект определяет возможные виды поддержки социальных предприятий в сфере малого и среднего бизнеса со стороны власти. Приоритетная мера - обеспечение инфраструктуры в регионах. "Законопроект содержит положения, направленные на реализацию мер по содействию в развитии межрегионального сотрудничества, поиске партнеров, в том числе путем проведения ярмарок, деловых миссий, деловых конгрессов и выставок. В целях решения проблемы нехватки квалифицированных кадров предусмотрена организация образовательных программ для социальных предприятий и их работников", - говорится в пояснительной записке документу.

В случае принятия закон вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. Особый порядок вступления в силу законопроекта необходим для доработки программного обеспечения единого реестра субъектов МСП.