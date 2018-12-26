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ВС признал незаконным изъятие у НМТП в бюджет 9,7 млрд рублей по решению ФАС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда (ВС) РФ поддержал ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) в споре с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ по поводу тарифов в порту Новороссийск, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Надзорная инстанция оставила в среду в силе акты нижестоящих судов о незаконности решения ФАС, согласно которому порт должен перечислить в бюджет 9,74 млрд рублей дохода, полученного в результате злоупотребления доминирующим положением на рынке перевалки грузов в период с января 2015 года. Жалоба НМТП, который просил отменить определение судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ об отправке дела на новое рассмотрение, удовлетворена.

"Решение Арбитражного суда города Москвы от 28 июля 2017 года, постановление Девятого апелляционного арбитражного суда от 18 октября 2017 года и постановление Арбитражного суда Московского округа от 20 февраля 2018 года по настоящему делу оставить в силе", - огласил постановление президиума глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Оспаривавшееся решение ФАС вынесла весной 2017 года по итогам проверки, проведенной по обращениям ПАО "НК "Роснефть", ПАО "НК "РуссНефть", ОАО "РЖД" и ООО "Технотранс". Служба пришла к выводу, что порт является естественной монополией и, пользуясь своим положением, завышал тарифы на услуги по перевалке грузов.

НМТП, в свою очередь доказывал, что монополистом его считать нельзя. В Азово-Черноморском бассейне в период с 2014 по 2016 годы услуги по перевалке руды, удобрений, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов оказывало от трех до 11 портов помимо новороссийского, приводилась аргументация НМТП в материалах дела.

Вторым предметом спора была сама санкция, наложенная на порт. Суды, отменяя решение ФАС отметили, что возложение на НМТП обязанности по перечислению в бюджет суммы дохода является незаконным, поскольку антимонопольный орган "произвольно определил санкцию за правонарушение без четкого определения порядка ее применения".

На рассмотрение президиума ВС РФ спор ФАС и НМТП был вынесен благодаря заместителю председателя суда Олегу Свириденко. Он, в отличие от судьи Галины Кирейковой, посчитал надзорную жалобу порта обоснованной.

62% акций НМТП контролирует "Транснефть" - такое положение сложилось после завершения сделки по выкупу у группы "Сумма" доли в Novoport Holding, которое владеет 50,1% акций НМТП. Государству принадлежит 20% акций НМТП, "Сумме" напрямую - 2,75%, у структур РЖД - 5,3% акций. Free float НМТП составляет менее 10%. Активы ПАО "Новороссийский морской торговый порт" расположены в Новороссийске, Приморске и Балтийске.

Из-за тарифов в Приморске у НМТП есть аналогичный спор с ФАС.

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Теги: ВС РФ, ФАС

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