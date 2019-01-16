ВС признал незаконным предписание ФАС по снижению тарифов в приморском порту НМТП

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда (ВС) РФ в среду подтвердил незаконность предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о снижении тарифов на услуги по перевалке нефти в Приморском торговом порту (ПТП, Ленинградская область, входит в группу ПАО "Новороссийский морской торговый порт"). Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Надзорная инстанция оставила в силе акты нижестоящих судов о незаконности решения и предписания ФАС, согласно которому ПТП под угрозой оборотного штрафа должен был снизить тарифы на перевалку нефти в порту и перевести ставки в рубли. Президиум ВС РФ без отправки дела на новое рассмотрение удовлетворил жалобу ПТП, который просил отменить определение судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ, подтвердившее правомерность требований ФАС.

Оспаривавшееся решение ФАС вынесла в ноябре 2016 года после рассмотрения жалоб ПАО "НК "РуссНефть" и ПАО "НК "Роснефть" по поводу тарифов на перевалку нефти в порту Приморск. Нефтяные компании считали, что они завышены, и служба с ними согласилась. Она пришла к выводу, что порт является естественной монополией и, пользуясь своим положением, завышал тарифы на услуги по перевалке грузов. Так, после отмены ценового регулирования в конце 2013 года они увеличились 1 января 2015 года с 79 до 99 рублей за тонну, а затем 1 мая 2015 года - до $2,25. Это повысило рентабельность ПТП до 263,84%, то есть более чем в два раза по сравнению с 2014 годом, когда она составляла порядка 110%.

ПТП считал, что монополистом его считать нельзя и служба неверно определила географические границы рынка перевалки нефти. По его мнению, это не пределы одного порта Приморск, а всего Балтийского бассейна, включая порт Усть-Луга. В этой ситуации, доказывали юристы порта, ФАС должна была сравнивать цены различных стивидоров, а в отсутствие этого вывод об установлении монопольно высоких цен противоречит закону о защите конкуренции.

В декабре 2018 года президиум ВС РФ принял аналогичное решение в схожем споре между ФАС и НМТП. Он признал незаконным решение службы об изъятии у порта в бюджет 9,7 млрд рублей за установление монопольно высоких цен в порту Новороссийска, благодаря которым его рентабельность выросла до 300%. Свое решение президиум ВС РФ объяснил серьезными процессуальными нарушениями, которые допустила служба при рассмотрении дела против НМТП. Он согласился с выводами трех нижестоящих судов, что ФАС существенно нарушила утвержденную ей самой процедуру анализа состояния конкуренции, поскольку неверно определила географические границы рассматриваемого рынка, ограничившись исключительно портом Новороссийска. Нижестоящие суды также ссылались на то, что в нарушение закона о защите конкуренции служба отказалась от сравнения цен, сформировавшихся на сопоставимых рынках.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). 62% акций НМТП контролирует "Транснефть" . Государство владеет 20% акций НМТП, группе сумма принадлежит 2,75%, у структур РЖД - 5,3% акций. Free float составляет менее 10%.

Сообщение дополняется