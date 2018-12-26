Сечин объяснил, почему падают цены на нефть вопреки соглашению ОПЕК+

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что на стоимость нефти сейчас влияет повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

"Надо учитывать большое количество факторов. В данном случае мы, казалось бы, заключили соглашение ОПЕК+, а цена на нефть падает. Казалось бы, она должна стабилизироваться, все должны были испугаться, а никто не испугался. (...) Основным фактором в данном случае стало повышение ставки ФРС, которая привела к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка. Это основной фактор, который воздействует на цену", - сказал Сечин журналистам.

Он также ответил на вопрос о том, какие цены на нефть он закладывает в бюджет на следующий год.

"Есть консервативный, есть усреднённый (прогноз). Консервативный - это 50-53 (доллара за 1 баррель) - ИФ", - сказал Сечин.

7 декабря страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан сообщил, что из общего объема снижения 800 тыс. баррелей в сутки придется на страны ОПЕК, а остальные 400 тыс. б/с - на страны, не входящие в картель. Таким образом, каждая из стран должна сократить добычу нефти примерно на 3%. За точку отсчета сокращения взят октябрь 2018 года. Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле.

ФРС по итогам заседания 18-19 декабря приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 2,25-2,50% годовых.