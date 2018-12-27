ЦБ аннулировал лицензии форекс-дилеров "Форекс клуб", "Альпари форекс" и "Телетрейд"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ аннулировал лицензии профучастника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у пяти компаний: ООО "Форекс клуб", ООО "Фикс трейд", ООО "Трастфорекс", ООО "Телетрейд групп", ООО "Альпари форекс", следует из информации на сайте регулятора.

Действие лицензий прекращается с 27 января 2019 года.

Основанием для для аннулирования лицензии всех пяти компаний стали неоднократные нарушения требований законодательства РФ в течение одного года.

По данным ЦБ, "Форекс клуб" не исполнял предписания Банка России, нарушал требования ведения внутреннего учета, представлял в ЦБ недостоверную отчетность, нарушал требования к соотношению размера обеспечения, предоставляемого физическими лицами компании.

Основанием для аннулирования лицензии у ООО "Фикс трейд" послужили нарушение порядка и срока раскрытия информации на сайте, неисполнение (ненадлежащее исполнение) предписаний и требований ЦБ, нарушение лицензионных требований, ненадлежащая организация системы управления рисками.

Компания "Трастфорекс" лишилась лицензии из-за неисполнения предписания Банка России, представления в ЦБ недостоверной отчетности, нарушения сроков представления отчетности регулятору, нарушение порядка составления отчетности, раскрытия недостоверной информации на сайте, нарушения в части организации системы внутреннего контроля, ненадлежащей организация системы управления рисками.

Основанием для аннулирования лицензии у компании "Телетрейд групп" стали нарушение порядка расчета размера собственных средств, представление в ЦБ недостоверной отчетности, нарушение порядка составления отчетности, раскрытие недостоверной информации на сайте, нарушения сроков представления отчетности в Банк России, неисполнение предписания регулятора.

Лицензия форекс-дилера "Альпари форекс" была аннулирована из-за неисполнения (ненадлежащего исполнения) предписания ЦБ, нарушения порядка ведения внутреннего учета, нарушения требований к соотношению размера обеспечения, предоставленного физическими лицами, представления недостоверной отчетности, нарушения в части организации системы управления рисками.

Все пять компаний обязаны прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 27 января; исключение сделано лишь для действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами.

Также ЦБ аннулировал квалификационные аттестаты контролеров и генеральных директоров этих пяти компаний.

После аннулирования лицензий этих пяти компаний в реестре форекс-дилеров ЦБ осталось четыре компании: "Альфа-форекс", "ВТБ форекс", "ПСБ форекс" и "Финам форекс".