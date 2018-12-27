Против "ИрАэро" возбудили два дела в связи с продажей билетов на Хайнань

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Восточно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку авиакомпании "ИрАэро", которая отказалась вывозить российских туристов из китайского Хайнаня, и выявила в ней нарушения, ставшие основанием для возбуждения административного и уголовного дел.

"В ходе проверки были выявлены признаки хищения денежных средств 1,5 тысяч граждан путем реализации авиабилетов, когда намерения у авиакомпании осуществлять эти полеты уже не было. Кроме того, имелось наличие злоупотребления полномочиями. Восточно-Сибирское и Московское межрегиональные следственные управления возбудили уголовное дело по ч.6 статьи 159 УК РФ и статьи 201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями - ИФ)", - сказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире ведомственного интернет-канала.

Также, по его словам, прокуроры установили, что авиакомпания с 7 декабря приостановила программу полетов в Китай по причине уже имеющейся у нее задолженности по перевозке пассажиров в размере 126 млн рублей.

"Но поскольку отказ от перевозки противоречит требованиям воздушного законодательства, прокуратура внесла представление гендиректору авиакомпании об устранении нарушения закона, а в отношении "ИрАэро" было возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии")", - сказал Куренной

Он отметил, что Восточно-Сибирская транспортная прокуратура направила московским коллегам информацию для организации более масштабных надзорных мероприятий.

Авиакомпания "ИрАэро" 7 декабря сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Причиной стала, по ее заявлению, задолженность туроператора в размере $2,3 млн.

"Жемчужная река", в свою очередь, заявила, что все задолженности идут в рамках партнерских отношений двух компаний. Ростуризм 12 декабря исключил туроператора из реестра в связи с невозможностью исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

В итоге "ИрАэро" вывезла с Хайнаня часть туристов с билетами на руках. Также к вывозу туристов подключилась ассоциация "Турпомощь", в общей сложности из ее резервного фонда на это было потрачено почти 70 млн рублей.