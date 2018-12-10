"ИрАэро" вывезет туристов "Жемчужной реки" из Китая за свой счет

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "ИрАэро" вывезет туристов туроператора "Жемчужная река", застрявших в Китае, за свой счет. Об этом сообщил журналистам представитель Росавиации.

"На сегодняшнем совещании туроператору "Жемчужная река" было предложено оплатить авиакомпании "ИрАэро" услуги за чартерные воздушные перевозки из Китая, представитель туроператора проинформировал о невозможности оплаты. В связи с этим авиакомпания "ИрАэро" согласилась за счет собственных средств выполнить вывоз из Китая всех ранее завезенных перевозчиком туристов, к завтрашнему дню она должна подготовить план-график полетов и предоставить его в Росавиацию и готова приступить к вывозу пассажиров", - сказал представитель ведомства.

Первый самолет авиакомпании "ИрАэро" с застрявшими на китайском острове Хайнань российскими туристами вылетит в Россию во вторник в 11:30 по местному времени, уточнил заместитель гендиректора по общим вопросам перевозчика Сергей Крупнов.

"Первые туристы вылетят из Хайкоу в Казань во вторник в 11:30 местного времени (6:30 по Москве), самолет за ними вылетит из Москвы в восемь вечера понедельника. Затем самолет вернется в Хайкоу и заберет пассажиров в Уфу. Дальнейшая цепочка сейчас планируется", - сказал он.

Крупнов добавил, что во время совещания в Минтрансе РФ, которое прошло в понедельник, туроператор "Жемчужная река" подтвердил факт задолженности перед "ИрАэро". При этом туроператор не подтвердил готовность оплачивать вывоз туристов из Китая.

"По этой причине авиакомпанией было принято решение вывозить туристов из Китая незамедлительно, поскольку стало ясно, что туроператор этим заниматься не намерен", - сообщил он.

Крупнов отметил, что возить туристов из России на Хайнань перевозчик не планирует.

Авиакомпания "ИрАэро" вечером в пятницу сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. По данным авиакомпании, на острове находятся около 1,5 тыс. клиентов туроператора. Она предложила им обращаться за помощью в ассоциацию туроператоров по выездному туризму "Турпомощь". Туроператор "Жемчужная река" задолжал авиакомпании "ИрАэро" более $2,3 млн за ранее выполненные рейсы в Китай, сообщил ранее в понедельник глава Росавиации Александр Нерадько.

Также в понедельник представители Ростуризма, Росавиации и Минтранса обсудили ситуацию с перевозкой застрявших на Хайнане туристов.