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Экономика Проблемные туроператоры

Ростуризм исключил "Жемчужную реку" из реестра туроператоров

Компания задолжала "ИрАэро" деньги за перевозку туристов с Хайнаня, что повлекло проблемы для сотен отдыхающих

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Ростуризм в среду исключил из единого федерального реестра туроператоров два юрлица, работавших на рынке под брендом "Жемчужная река", из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта, следует из приказа, размещенного на сайте ведомства.

"Исключить из единого федерального реестра туроператоров сведения о следующих туроператорах, осуществляющих туроператорскую деятельность с использованием обозначения "Жемчужная река": общество с ограниченной ответственностью "Тревел Дизайнерс", общество с ограниченной ответственностью "ГЕРКУЛЕС ТРЭВЕЛ"", - говорится в документе.

Ростуризм распорядился "направить туроператорам уведомление о принятии решения об их исключении, дополнительно указав в нем, что прекращение туроператором туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта не освобождает туроператора от обязанности обеспечить туристам оказание входящих в туристский продукт услуг по заключенным договорам".

В приказе также отмечается, что неисполнение обязательств по договорам о реализации туристского продукта обоими туроператорами началось с 8 декабря.

По данным ассоциации "Турпомощь", туроператор с учетом новогоднего периода продал от 5 до 10 тыс. путевок на китайский остров из разных городов России. Компания привлекала туристов низкими ценами, продавая турпакеты по 20-30 тыс. рублей на человека. Директор ассоциации Александр Осауленко ранее сообщил "Интерфаксу", что в случае остановки работы туроператора его финансовых гарантий в размере 20 млн рублей не хватит для выплат всем туристам.

"Жемчужная река" была представлена в едином федеральном реестре туроператоров двумя юрлицами - "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес Тревел". Финансовая ответственность обеих компаний застрахована в СК "Орбита" на 10 млн рублей у каждой. Оба договора страхования действительны до мая 2019 года.

Ранее в среду в Росавиации сообщили, что туроператор "Жемчужная река" продавал туристам авиабилеты на несуществующие рейсы.

Ранее авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной стали долги туроператора и срыв графика платежей. Глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что "Жемчужная река" задолжала авиакомпании "ИрАэро" более $2,3 млн за ранее выполненные рейсы в Китай.

10 декабря авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что вывезет всех пассажиров за свой счет, а позже предъявит иск "Жемчужной реке". По данным перевозчика, на острове находятся около 1,5 тыс. клиентов туроператора.

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Теги: Ростуризм, Жемчужная река

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