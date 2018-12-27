Силуанов доложил о готовности к индексации пенсий в 2019 году и на "трёхлетку"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Все средства, необходимые для повышения пенсий в рамках принятых в текущем году законодательных изменений в данной сфере, предусмотрены в 2019 году, так и на следующую трехлетку, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Деньги, необходимые для пенсионных изменений, которые были предприняты в текущем году для финансового обеспечения той индексации, предусмотренная в полном объеме в федеральном бюджете, как на следующий год, так и на предстоящую трехлетку", - сказал он на совещании у премьера РФ Дмитрия Медведева по вопросу пенсионного обеспечения.