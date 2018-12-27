Главные новости
В РоссииМинтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях россиян в ближайшие месяцыЭкономикаЦБ аннулировал лицензии форекс-дилеров "Форекс клуб", "Альпари форекс" и "Телетрейд"В РоссииМинстрой предупредил о возможном росте тарифов ЖКХ из-за электроэнергии
В России

Почти 31 миллиону россиян с 1 января проиндексируют пенсии на 7,05%

Средний размер выплат вырастет на тысячу рублей

Почти 31 миллиону россиян с 1 января проиндексируют пенсии на 7,05%
Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Индексация пенсий 1 января 2019 года на 7,05% коснется 30,7 млн граждан, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы готовы к тому, чтобы осуществить индексацию с 1 января 2019 года. Вся подготовительная работа завершена. Увеличение пенсий в 2019 году получат 30 млн 778 тыс. наших граждан - неработающих пенсионеров по старости", - сказала она на совещании по пенсионному обеспечению у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Голикова напомнила, что в 2018 году средний размер пенсии составил 14 тыс. 414 рублей.

"Соответственно увеличение на 1 тыс. рублей поднимет средний размер в 2019 году до 15 тыс. 414 рублей", - сказала она.

Вместе с тем, Голикова обратила внимание, что для каждого пенсионера повышение будет индивидуальным.

"Повышение будет выше инфляции. Индексация пенсии составит 7,05%", - добавила она.

В качестве примера вице-премьер расказала, что для россиян, пенсия которых по состоянию на 31 декабря текущего года составляет 10 тыс. - 11 тыс. 500 рублей прибавка составит 761,4 руб., те, чья пенсия находится в диапазоне 13 - 13,475 увеличение составит 933,3 руб., а пенсионеры, получающие 20,5 тыс. рублей дополнительно получат 1670,5 руб.

Голикова также сообщила, что с 1 января предполагается увеличение на 25% фиксированного размера пенсий для граждан, имеющих трудовой стаж на селе 30 лет и проживающих в сельской местности. В настоящее время таких граждан в России почти 770 тыс.

"Средства на увеличение пенсий в бюджете Пенсионного фонда предусмотрены. Только на индексацию в 2019 году дополнительно будет направлено 341 млрд рублей", - сказала она.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Татьяна Голикова

Новости по теме

В России
Склады "Красного и белого" по всей стране не откроют до завершения проверокСклады "Красного и белого" по всей стране не откроют до завершения проверок
Ранее в компании сообщали, что силовики не выявили на складах контрафакта, долгов у сети нетПодробнее
 Почти 31 миллиону россиян с 1 января проиндексируют пенсии на 7,05%Почти 31 миллиону россиян с 1 января проиндексируют пенсии на 7,05%
Средний размер выплат вырастет на тысячу рублейПодробнее
 Минтруд опроверг прогноз о скорых массовых увольнениях россиянМинтруд опроверг прогноз о скорых массовых увольнениях россиян
Ранее газета "Известия" сообщила, что около 230 тыс. жителей РФ могут лишиться работы в течение трех месяцевПодробнее
 Минстрой предупредил о возможном росте тарифов ЖКХ из-за электроэнергииМинстрой предупредил о возможном росте тарифов ЖКХ из-за электроэнергии
Вода и тепло могут подорожать из-за проекта Минэнерго о плате потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощностиПодробнее
Обыски в сети "Красное и белое" не выявили контрафактного алкоголяОбыски в сети "Красное и белое" не выявили контрафактного алкоголя
В компании сказали, что магазины и склады заработали в штатном режимеПодробнее
 "Яндекс" перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера Telegram"Яндекс" перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера Telegram
В компании пояснили, что сайт мог исчезнуть из поисковой выдачи из-за попадания в реестр запрещенных Роскомнадзором страницПодробнее
 Работа сети "Красное и Белое" оказалась парализована из-за обысковРабота сети "Красное и Белое" оказалась парализована из-за обысков
Компанию проверяют на предмет торговли контрафактом и неуплаты налоговПодробнее
 Запущенные с космодрома "Восточный" спутники выведены на целевую орбитуЗапущенные с космодрома "Восточный" спутники выведены на целевую орбиту
Четвертый запуск с "Восточного" прошел успешноПодробнее
 СК проверит все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в МосквеСК проверит все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве
Бастрыкин пояснил, что решение связано с неудовлетворительной оценкой следствия судьямиПодробнее
 Управделами президента РФ объяснило экономией закупку машин на 400 млн рублейУправделами президента РФ объяснило экономией закупку машин на 400 млн рублей
Дорогие европейские авто продадут и заменят корейскимиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 декабря6 фото
26 декабря
Фотохроника 26 декабря
Фотохроника 25 декабря6 фото
25 декабря
Фотохроника 25 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях россиян в ближайшие месяцыЭкономикаЦБ аннулировал лицензии форекс-дилеров "Форекс клуб", "Альпари форекс" и "Телетрейд"В РоссииМинстрой предупредил о возможном росте тарифов ЖКХ из-за электроэнергииВ РоссииОбыски в сети "Красное и белое" не выявили контрафактного алкоголяВ России"Яндекс" перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера TelegramВ миреТрамп посетил Ирак с необъявленным визитом

Глава РУСАДА рассказал Путину о возможности отстранения российских спортсменов

"Мы находимся у края пропасти", - написал он президенту в связи непредоставлением доступа экспертов ВАДА к данным московской лаборатории Подробнее

Израиль собрался разрешить экспорт медицинской марихуаны

Трубы слишком большого диаметра

Трубы слишком большого диаметраИтоги года у производителей труб Подробнее

Склады "Красного и белого" по всей стране не откроют до завершения проверок

Склады "Красного и белого" по всей стране не откроют до завершения проверокРанее в компании сообщали, что силовики не выявили на складах контрафакта, долгов у сети нет Подробнее

Международные резервы РФ с 14 по 21 декабря выросли на $1,1 млрд

Стороны конфликта в Донбассе договорились о новогоднем перемирии

Собор Святого Стефана в Вене эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Маршрутка столкнулась с поездом под Петербургом

Турция с 1 января введет для туристов налог на безопасность

Безвизовый въезд в Россию для гостей ЧМ-2018 закроется 31 декабря

Генпрокуратура заявила о заниженных данных Росстата о долгах по зарплате в РФ

Почти 31 миллиону россиян с 1 января проиндексируют пенсии на 7,05%

Почти 31 миллиону россиян с 1 января проиндексируют пенсии на 7,05%Средний размер выплат вырастет на тысячу рублей Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');