Усманов объявил, что обсуждение СП с Alibaba вышло на финишную прямую

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" , Mail.Ru Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Alibaba Group находятся на этапе обсуждения модели управления совместным предприятием в области электронной коммерции, рассказал основатель и крупнейший владелец группы USM Алишер Усманов в интервью телеканалу "Россия 24".

О создании СП в области электронной коммерции стороны объявили в начале сентября. По итогам сделки совладельцами СП AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), "Мегафон" (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%).

"Исходя из той информации, которой я располагаю, мы на финише. Осталось доработать так называемые "болевые точки". ... Самое главное - не обидеть того, у кого не контроль. Чтобы он был представлен в совете директоров и в руководстве компании. Если, например, генеральный директор - представитель от России, то технологический директор или финансовый директор должен быть представителем Alibaba. Вот об этом, насколько я знаю, идут сейчас дебаты", - сказал Усманов.

Бизнесмен отметил, что создание СП предполагает пять условий, среди которых обеспечение технологической безопасности РФ, использование в России технологий Alibaba без ограничений для целей СП, размещение серверов внутри страны. Еще два технологических пункта А.Усманов не назвал, но отметил, что они находятся в стадии финального согласования.

"Я думаю, что в следующем году это предприятие уже начнет действовать - во всяком случае, мы очень на это надеемся и ждем этого", - заключил Усманов.

Ранее сообщалось, что Alibaba сделает бизнес AliExpress в России частью СП, которое также будет включать в себя бизнес международной платформы электронной коммерции AliExpress и российской B2C площадки Tmall. В дальнейшем Alibaba Group будет инвестировать денежные средства и другие ресурсы в СП для поддержания его деятельности.

РФПИ станет стратегическим участником AliExpress Russia, получив долю в 13% путём инвестиций капитала и приобретения дополнительной доли СП у Alibaba.

"Мегафон" продаст Alibaba свою 10%-ную долю в Mail.Ru Group в обмен на долю в AliExpress Russia. Mail.Ru передаст СП свой бизнес электронной коммерции Pandao, денежные средства, а также дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.Ru Group.

AliExpress и Mail.Ru заключат соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает, помимо прочего, обмен трафиком и продуктовыми инициативами.

Сделка должна быть одобрена Федеральной антимонопольной службой РФ.