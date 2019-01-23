В РФПИ заявили о планах по расширению сотрудничества с Alibaba

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает расширение сотрудничества с китайской Alibaba, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы сегодня проведем встречу с Джеком Ма из Alibaba. Она посвящена еще более широкому сотрудничеству с компанией Alibaba. Мы видим, что у Alibaba очень много наработок и в сфере образования, и в сфере искусственного интеллекта, поэтому в основном мы будем обсуждать новые направления сотрудничества с Alibaba", - сказал Дмитриев.

"Мы видим российско-китайское технологическое сотрудничество как одно из наиболее важных направлений для движения вперед. Кроме того, ряд стран, с которыми мы сотрудничаем, также выразили интерес к тому, чтобы бизнес Alibaba развивался в этих странах, соответственно, мы тоже обсуждаем различные возможности совместно с Alibaba в других странах-партнерах РФПИ", - добавил глава фонда.

Среди сфер, в которых возможно партнерство РФПИ и китайского гиганта, Дмитриев назвал искусственный интеллект, логистику, дата-центры и образование.

ПАО "Мегафон", Mail.Ru Group, РФПИ и Alibaba в сентябре прошлого года объявили о создании СП в области электронной коммерции. По итогам сделки совладельцами СП AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), "Мегафон" (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%). Изначально планировалось, что сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года. Дмитриев в среду подтвердил эти сроки.