Главные новости
В РоссииПоследний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живымВ РоссииЧаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровьеВ РоссииВ России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбы
Экономика

Минсельхоз предложил вдвое увеличить квоту Турции на ввоз томатов в РФ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает вдвое увеличить квоту Турции на поставки свежих томатов в Россию и установить ее на уровне 100 тыс. тонн. Это следует из проекта приказа, подготовленного министерством (документ размещен на портале regulation.gov.ru).

Импорт томатов, других овощей и фруктов из Турции был запрещен с 1 января 2016 года из-за инцидента с российским истребителем. После официальных извинений турецкой стороны запрет постепенно снимался на отдельные виды овощей и фруктов - за исключением томатов, которые были основной статьей турецкого овощного экспорта в РФ. Их ввоз возобновился с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров, для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн.

Между тем, в начале декабря первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов говорил, что Турция пока не выбрала выделенную ей квоту на поставки в РФ томатов.

"С момента отмены санкций по Турции и с объемами квоты, которая установлена, - они до сегодняшнего дня еще не выбраны", - сказал он. По его словам, большой востребованности в этой продукции у сетей нет.

До запрета Турция экспортировала в Россию 360 тыс. тонн томатов в год.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минсельхоз, Турция

Новости по теме

Экономика
Жизнь за дверью, заколоченной снаружиЖизнь за дверью, заколоченной снаружи
Итоги года на рынках капиталаПодробнее
 Путин и Лукашенко в субботу снова обсудят налоговый маневр в российской "нефтянке"Путин и Лукашенко в субботу снова обсудят налоговый маневр в российской "нефтянке"
Президенты России и Белоруссии также обсудят ход выполнения Договора о создании Союзного государстваПодробнее
 ДеФАСификация - бизнес на баррикадах тарифной революцииДеФАСификация - бизнес на баррикадах тарифной революции
Итоги года в сфере антимонопольного регулированияПодробнее
 Теория хаоса в налоговой практикеТеория хаоса в налоговой практике
Итоги года в налогообложенииПодробнее
Медиарейтинг компаний - 2018Медиарейтинг компаний - 2018
СКАН подвел итоги года, оценив упоминаемость компаний в СМИПодробнее
 Догнать и обогнать Россию на нефтяном треке - mission possibleДогнать и обогнать Россию на нефтяном треке - mission possible
Итоги года для мирового рынка нефтиПодробнее
 Крадущаяся экономика, затаившиеся инвестицииКрадущаяся экономика, затаившиеся инвестиции
Итоги года для экономики страныПодробнее
 Медиарейтинг первых лиц из бизнеса - 2018Медиарейтинг первых лиц из бизнеса - 2018
СКАН подвел итоги года по упоминаемости российских топ-менеджеров и бизнесменов в СМИПодробнее
 Председателем совета директоров "Русала" избрали Жан-Пьера ТомаПредседателем совета директоров "Русала" избрали Жан-Пьера Тома
Он вступит в новую должность 1 январяПодробнее
 Трубы слишком большого диаметраТрубы слишком большого диаметра
Итоги года у производителей трубПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уходящий год33 фото
28 декабря
Уходящий год
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПоследний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живымВ РоссииЧаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровьеВ РоссииВ России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбыВ миреВ результате взрыва автобуса у пирамид Гизы погибли два туриста из ВьетнамаЭкономикаПутин и Лукашенко в субботу снова обсудят налоговый маневр в российской "нефтянке"В РоссииБурятского школьника, напавшего с топором на учеников, направили на лечение

С нового года установлен запрет на плановые проверки малого и среднего бизнеса

Экс-чиновник Минобороны предстанет перед судом по делу о взятке

РЖД получили первый вагон "обновленного плацкарта"

В России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбы

В России зафиксирован рекордный с 1992 года вылов рыбыПо данным Росрыболовства, вылов увеличился на 5,4% и превысил 5 млн тонн Подробнее

Последний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живым

Последний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае найден живымВ результате ЧП на территории открытой штольни золотодобывающего предприятия погибли два человека Подробнее

В два населенных пункта Подмосковья пока не вернули тепло после аварии на газопроводе

Чаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровье

Чаще всего россияне просили Деда Мороза о мире и здоровьеПо данным опроса ВЦИОМ, о материальном благополучии просят только 9% респондентов Подробнее

Минсельхоз предложил вдвое увеличить квоту Турции на ввоз томатов в РФ

Бурятского школьника, напавшего с топором на учеников, направили на лечение

Бурятского школьника, напавшего с топором на учеников, направили на лечениеВ январе подросток ранил семиклассников и учительницу, после чего поджег помещение Подробнее

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры

Спасатели вывели из бытовки слесаря, заблокированного лавиной в Хабаровском крае

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');