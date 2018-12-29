Минсельхоз предложил вдвое увеличить квоту Турции на ввоз томатов в РФ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает вдвое увеличить квоту Турции на поставки свежих томатов в Россию и установить ее на уровне 100 тыс. тонн. Это следует из проекта приказа, подготовленного министерством (документ размещен на портале regulation.gov.ru).

Импорт томатов, других овощей и фруктов из Турции был запрещен с 1 января 2016 года из-за инцидента с российским истребителем. После официальных извинений турецкой стороны запрет постепенно снимался на отдельные виды овощей и фруктов - за исключением томатов, которые были основной статьей турецкого овощного экспорта в РФ. Их ввоз возобновился с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров, для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн.

Между тем, в начале декабря первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов говорил, что Турция пока не выбрала выделенную ей квоту на поставки в РФ томатов.

"С момента отмены санкций по Турции и с объемами квоты, которая установлена, - они до сегодняшнего дня еще не выбраны", - сказал он. По его словам, большой востребованности в этой продукции у сетей нет.

До запрета Турция экспортировала в Россию 360 тыс. тонн томатов в год.