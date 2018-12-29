Импорт товаров в РФ с Украины, на который введен новый запрет, оценили в $510 млн

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Россия в субботу ввела новый заперт на ввоз ряда товаров с Украины, импорт которых в 2018 году оценивается в $510 млн, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

В министерстве отметили, что общий импорт товаров с Украины в Россию в 2017 году составил $4 млрд 912,1 млн.

"Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещенных в 2018 году) с Украины в Россию за 2018 год составит, по предварительным оценкам, около $510 млн", - сообщили в Минэкономразвития (в 2017 году ввоз этих товаров, которые были запрещены сегодняшним постановлением, составил $468,9 млн).

В субботу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете на ввоз в Россию произведенных на Украине или перемещаемых через ее территорию товаров.

"Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие", - говорится в сообщении пресс-службы.

Россия, в частности, запретила ввоз с Украины пшеницы, меслина (смесь пшеницы и ржи), солодового пива, подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла и их фракций, поставки вин, включая крепленые, этилового спирта, спиртовых настоек, ликеров и прочих спиртных напитков.

Россия также запретила ввоз газовых турбин, произведенных или отправленных с территории Украины, сделав исключение для турбин гражданских самолетов, тракторы, сеялки, трансформаторы, гравий, щебень, гальку, мебель, обои.