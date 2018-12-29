Россия запретила ввоз с Украины промтоваров, сельхозтоваров, сырья и продовольствия

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Россия вводит эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары с Украины, сырье и продовольствие, сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете на ввоз в Россию произведенных на Украине или перемещаемых через ее территорию товаров.

"Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие", - говорится в сообщении пресс-службы.

Что под запретом

Россия запретила ввоз с Украины пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) и солодового пива, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном в субботу.

Также запрещены поставки подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла и их фракций.

Кроме того, в перечень запрещенных к ввозу продовольственных товаров попали экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных; готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители; консервированные овощи, фрукты, орехи; джемы, фруктовое желе, мармелады, фруктовое или ореховое пюре, паста; фруктовые и овощные соки.

В списке также оказались кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао; шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао; хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия.

Кроме того, запрещены поставки вин, включая крепленые, этилового спирта, спиртовых настоек, ликеров и прочих спиртных напитков.

Также Россия запретила ввоз газовых турбин мощностью более 5 тыс. кВт, произведенных или отправленных с территории Украины, сделав исключение для турбин гражданских самолетов/

Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров, сообщила пресс-служба правительства.

Между тем, в России уже действует запрет на поставки ряда продовольственных товаров с Украины (включая мясо, мясные продукты, молоко и молочные продукты, рыбу и рыбную продукцию, овощи и фрукты, соль) в рамках продовольственного эмбарго. Поставки были запрещены с 1 января 2016 года.

"Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров", - отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что Украина периодически вводит санкционные ограничения как в отношении российских физических и юридических лиц, так и в отношении конкретных российских товаров. "С момента введения мер по запрету импорта из России отдельных видов сельскохозяйственных товаров украинский "санкционный" список был расширен на 18 видов продукции, в том числе агропромышленной продукции, продукции химического комплекса, шифера, цементного клинкера", - говорится в сообщении.