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Российское эмбарго наиболее заметно ударит по украинским винным производителям

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Введение РФ эмбарго на товары происхождением из Украины наиболее значительно среди пищевой промышленности ударит по производителям вин.

Согласно данным таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС), за январь-ноябрь 2018 года Украина экспортировала в РФ виноградных вин и сусла (по коду 2204) на $19,66 млн, что составляет 51,7% всего экспорта по данной позиции.

Овощей приготовленных или консервированных (по коду 2205) за 11 месяцев этого года в Россию было поставлено на сумму $6,85 млн, что составляет 34,9% всего украинского экспорта по данной позиции.

По данным Государственной службы статистики, за 10 месяцев 2018 года Украина поставила какао-пасты в РФ, которая не попала под эмбарго, на $25,3 млн, тогда как готового шоколада (код 1806) - на $1,3 тыс.

Пиво в РФ за этот период, по данным Госстата, было поставлено на общую сумму $500 млн.

Россия обнародовала 29 декабря постановление, которым ввела эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, в частности, на пшеницу, подсолнечное масло, готовую и консервированную рыбу, шоколад, кондитерские изделия, хлеб, приготовленные или консервированные овощи, фрукты, орехи, соки, пиво, вина, а также сырье - этиловый спирт, гравий, гальку, щебень, известняк и пр.

Кроме того, Россия запретила ввоз газовых турбин, произведенных или отправленных с территории Украины, сделав исключение для турбин гражданских воздушных судов.

Постановление утверждено во исполнение указа президента РФ от 22 октября 2018 года №592 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

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Теги: РФ, Украина

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