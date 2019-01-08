Что произошло за день: вторник, 8 января

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Запуск СПГ-терминала в Калининграде, укрепление рубля и демонтаж дома Скрипаля

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Калининградской области введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский" - реализован проект по альтернативному варианту газоснабжения области. "Газпром" объявил о полном переводе газоснабжения анклава на СПГ взамен транзита через Литву.

- Рубль заметно укрепился к доллару и евро на Московской бирже. Доллар в начале торгов оказался на 2,41 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,77 рубля (официальные курсы ЦБ РФ были установлены в ходе торгов 29 декабря).

- Цены на нефть продолжили самое длительное ралли за 17 месяцев на ожиданиях сокращения добычи ОПЕК+, а также в надежде, что китайско-американские переговоры в Пекине внесут какую-то ясность в торговые отношения двух стран. Котировка мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на $0,97 цента (1,69%), до $58,30 за баррель.

- Банки и другие финансовые компании вывели из Великобритании в остальные страны Европейского союза хозяйственные операции, персонал и активы клиентов общей стоимостью около 800 млрд фунтов стерлингов (свыше $1 трлн) в ожидании ее выхода из ЕС, запланированного на конец марта.

- Власти британского города Солсбери приступили к частичному демонтажу дома, в котором проживал бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Подрядчики сначала построят герметичный каркас вокруг дома, затем будет демонтирована крыша.

- В Орле из-за аварии без воды остались 703 многоквартирных дома, в которых проживают 70 тыс. человек.

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