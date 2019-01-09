МТС купит облачные активы компании "ИТ-Град" за 2,5 млрд рублей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" объявило о покупке 100% ООО "ИТ-Град 1 Клауд" своей дочерней структурой Vostok Mobile B.V.

Сумма сделки составила 2,49 млрд рублей с учетом чистого долга приобретаемого актива, указано в релизе МТС.

"Недавно мы приобрели один из крупнейших в России дата-центров "Авантаж", теперь покупаем одного из ведущих облачных провайдеров "ИТ-Град 1 Клауд". Сделка расширит компетенции МТС в облачном бизнесе, а наличие у нас собственных ЦОДов и каналов передачи данных обеспечит оптимизацию затрат за счет консолидации оборудования на площадках. Достигаемая синергия повысит эффективность бизнеса нашего провайдера #CloudMTS и позволит предложить клиентам новые уникальные сервисы", - приводит МТС в пресс-релизе слова вице-президента компании по цифровым бизнес-решениям Валерия Шоржина.