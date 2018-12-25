Главные новости
В России"Ведомости" сообщили об исках телецентра "Останкино" к Первому каналуВ России"Ъ" рассказал о планах правительства смягчить требования к банкам для продаж жильяВ РоссииДвижение "Голос" заявило о фальсификациях на выборах в Приморье
Экономика

Операторы в РФ отозвали заявки на локальные 5G-проекты и согласились совместно развивать стандарт

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Большая четверка" операторов согласилась с идеей Минкомсвязи создать для развития в РФ сетей связи пятого поколения единого инфраструктурного оператора, сообщил по итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) замглавы ведомства Олег Иванов.

Впервые эту идею министерство озвучило осенью, мотивируя решение тем, что на каждого оператора нет достаточных частот под 5G. "Мегафон" и "Ростелеком" договорились об объединении усилий ранее, до конца года будет оформлено соответствующее совместное предприятие. Другие операторы высказывались скептически.

Как сообщил журналистам Иванов, в конце прошлой недели в Минкомсвязи "поступило официальное письмо от союза LTE о том, что "операторы - "четверка" - договорились по инфраструктурному оператору".

"Операторы никак не могли привыкнуть, находили всякие поводы... Поэтому мы действуем убеждением и принуждением. На самом деле, принуждение сработало в прошлый раз, когда они подали заявки (на локальные 5G-проекты - ИФ) - все подали, друг на друга глядя. После этого у нас завершилась разработка концепции 5G. Работа завершена, НИИР сделал ее очень качественно, с нашей точки зрения, я собрал всех вице-президентов (компаний-операторов - ИФ), и сам НИИР им эту концепцию доложил", - сказал Иванов.

Параллельно с идеей создания в РФ единого оператора для развития инфраструктуры 5G Минкомсвязи предлагало кардинально изменить принцип выдачи частот для "пятого поколения". В частности, предполагалось давать частоты под коммерческие проекты, конкретные бизнес-кейсы. Такие заявки поступили от трех компаний - МТС, "Мегафона" и Tele2.

"Все заявки отозваны", - сказал Иванов, подчеркнув, что это свидетельствует о готовности операторов участвовать в едином операторе.

"Мы бы с удовольствием пошли бы по такому распределению, как было раньше: чтоб каждому достался бы какой-то кусок спектра, как это было в других поколениях сотовой связи. Но здесь, к сожалению, спектра нет. Поэтому это вынужденное решение - нам приходится предлагать инфраструктурного оператора", - сказал он.

При этом министерство оставляет и второй вариант - выдача частот под проекты. "Коммерческое решение - хотя бы в двух диапазонах частот, но всем юридическим лицам - мы оставили эту возможность. То есть, если вдруг они не договорятся, мы все равно 5G развивать будем", - сказал замминистра. На экспертизу спектра могут заявляться любые юрлица, после экспертизы при положительном ее решении будут торги, в которых уже смогут участвовать только операторы.

Комментарии операторов

Как говорила журналистам член совета директоров "Мегафона" и бывший операционный директор Анна Серебряникова, СП оператора с "Ростелекомом" юридически будет оформлено до конца года, стороны приглашают в него и других игроков. "Это целевое СП, которое направлено только на диапазон 3,4-3,8 ГГц", - говорила она.

По словам Иванова, из-за сложной ситуации с частотами, пригодными для 5G, "все что будет освобождаться в диапазоне до 6Ггц, все будет отдаваться инфраструктурному оператору".

Пресс-служба МТС на вопрос "Интерфакса" об участии в едином операторе сообщила, что компании согласились рассмотреть возможность объединения усилий для высвобождения и использования диапазона 3,4-3,8 ГГц. "Вымпелком" от комментариев отказался.

Tele2 ответил, что считает целесообразным создание консорциума для строительства сетей 5G и планирует быть потребителем его сервисов. "Такая модель позволит участникам разделить операционные расходы на развитие инфраструктуры", - сообщили в Tele2.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минкомсвязи РФ
Экономика
"Мир" запустил сервис по оценке благонадежности клиента"Мир" запустил сервис по оценке благонадежности клиента
Тестовый сервис будет учитывать своевременность оплаты ЖКУ, сотовой связи и штрафов ПДДПодробнее
 Телеком в стадии принятия неизбежногоТелеком в стадии принятия неизбежного
Итоги года на рынке связиПодробнее
 "Золото" за упорство"Золото" за упорство
Итоги года в золотодобычеПодробнее
 В Финляндии началось строительство "Северного потока-2"В Финляндии началось строительство "Северного потока-2"
Всего в настоящее время уже уложено около 370 км газопроводаПодробнее
Курс доллара достиг отметки 69 рублейКурс доллара достиг отметки 69 рублей
В последний раз американская валюта превышала эту отметку 13 сентябряПодробнее
 Власть народа на фондовом рынкеВласть народа на фондовом рынке
Итоги года на рынке ценных бумагПодробнее
 Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 годаBrent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года
В ходе торгов в четверг цены на нефть ускорили падениеПодробнее
 Акции "РусАла" и GDR En+ взлетели на 25-40% после известий о скором снятии санкций СШААкции "РусАла" и GDR En+ взлетели на 25-40% после известий о скором снятии санкций США
OFAC снимет санкции с компаний Олега Дерипаски в течение месяца, при этом их владелец останется в SDN ListПодробнее
 Нефть резко подешевела после заседания ФРСНефть резко подешевела после заседания ФРС
Brent опустилась до $56,2 за баррельПодробнее
 РусАл и En+ выходят из-под санкций. ОбобщениеРусАл и En+ выходят из-под санкций. Обобщение
OFAC снимет санкции с компаний Олега Дерипаски в течение месяцаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия цунами в Индонезии7 фото
24 декабря
Последствия цунами в Индонезии
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Ведомости" сообщили об исках телецентра "Останкино" к Первому каналуВ России"Ъ" рассказал о планах правительства смягчить требования к банкам для продаж жильяВ РоссииДвижение "Голос" заявило о фальсификациях на выборах в ПриморьеВ РоссииПервый канал перейдет на вещание в 11 часовых поясах в ночь на 25 декабряЭкономика"Мир" запустил сервис по оценке благонадежности клиентаВ миреСуд обязал Пхеньян выплатить 500 млн долларов семье погибшего после тюрьмы студента

Минэнерго РФ не исключило продления соглашения с компаниями по стабилизации цен на топливо после марта

Главный нарколог России: от новогоднего похмелья спасут бульон и рассол

Главный нарколог России: от новогоднего похмелья спасут бульон и рассолЕвгений Брюн развеял алкогольные мифы и рассказал, как пережить Новый год Подробнее

Рынок акций США резко упал в понедельник

Операторы в РФ отозвали заявки на локальные 5G-проекты и согласились совместно развивать стандарт

Сбежавший из психбольницы опасный пациент задержан в Новосибирской области

Движение по части трассы "Таврида" в Крыму откроют под Новый год

Движение на автодороге из Омска в Казахстан открыто

Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни двоих детей

Что случилось этой ночью: вторник, 25 декабря

Фальсификации на выборах в Приморье, иск телецентра "Останкино" к "Первому каналу", увеличение скоростного лимита на трассах Подробнее

СМИ сообщили о 43 погибших в результате атаки боевиков в Кабуле

СМИ сообщили о планах Росавтодора увеличить скоростной лимит на некоторых трассах

Движение "Голос" заявило о фальсификациях на выборах в Приморье

Движение "Голос" заявило о фальсификациях на выборах в ПриморьеЭксперты уже обратились в Центризбирком с требованием проведения проверки на 47 участках во Владивостоке Подробнее

"Ведомости" сообщили об исках телецентра "Останкино" к Первому каналу на 164 млн рублей

"Ведомости" сообщили об исках телецентра "Останкино" к Первому каналу на 164 млн рублейИз картотеки суда следует, что это первый иск к телеканалу от партнеров за последние пять лет Подробнее

Один из четверых пострадавших при пожаре в Хабаровском крае детей скончался

Уполноченный по правам человека получила за год почти 600 обращений из-за рубежа

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');