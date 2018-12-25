Операторы в РФ отозвали заявки на локальные 5G-проекты и согласились совместно развивать стандарт

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Большая четверка" операторов согласилась с идеей Минкомсвязи создать для развития в РФ сетей связи пятого поколения единого инфраструктурного оператора, сообщил по итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) замглавы ведомства Олег Иванов.

Впервые эту идею министерство озвучило осенью, мотивируя решение тем, что на каждого оператора нет достаточных частот под 5G. "Мегафон" и "Ростелеком" договорились об объединении усилий ранее, до конца года будет оформлено соответствующее совместное предприятие. Другие операторы высказывались скептически.

Как сообщил журналистам Иванов, в конце прошлой недели в Минкомсвязи "поступило официальное письмо от союза LTE о том, что "операторы - "четверка" - договорились по инфраструктурному оператору".

"Операторы никак не могли привыкнуть, находили всякие поводы... Поэтому мы действуем убеждением и принуждением. На самом деле, принуждение сработало в прошлый раз, когда они подали заявки (на локальные 5G-проекты - ИФ) - все подали, друг на друга глядя. После этого у нас завершилась разработка концепции 5G. Работа завершена, НИИР сделал ее очень качественно, с нашей точки зрения, я собрал всех вице-президентов (компаний-операторов - ИФ), и сам НИИР им эту концепцию доложил", - сказал Иванов.

Параллельно с идеей создания в РФ единого оператора для развития инфраструктуры 5G Минкомсвязи предлагало кардинально изменить принцип выдачи частот для "пятого поколения". В частности, предполагалось давать частоты под коммерческие проекты, конкретные бизнес-кейсы. Такие заявки поступили от трех компаний - МТС, "Мегафона" и Tele2.

"Все заявки отозваны", - сказал Иванов, подчеркнув, что это свидетельствует о готовности операторов участвовать в едином операторе.

"Мы бы с удовольствием пошли бы по такому распределению, как было раньше: чтоб каждому достался бы какой-то кусок спектра, как это было в других поколениях сотовой связи. Но здесь, к сожалению, спектра нет. Поэтому это вынужденное решение - нам приходится предлагать инфраструктурного оператора", - сказал он.

При этом министерство оставляет и второй вариант - выдача частот под проекты. "Коммерческое решение - хотя бы в двух диапазонах частот, но всем юридическим лицам - мы оставили эту возможность. То есть, если вдруг они не договорятся, мы все равно 5G развивать будем", - сказал замминистра. На экспертизу спектра могут заявляться любые юрлица, после экспертизы при положительном ее решении будут торги, в которых уже смогут участвовать только операторы.

Комментарии операторов

Как говорила журналистам член совета директоров "Мегафона" и бывший операционный директор Анна Серебряникова, СП оператора с "Ростелекомом" юридически будет оформлено до конца года, стороны приглашают в него и других игроков. "Это целевое СП, которое направлено только на диапазон 3,4-3,8 ГГц", - говорила она.

По словам Иванова, из-за сложной ситуации с частотами, пригодными для 5G, "все что будет освобождаться в диапазоне до 6Ггц, все будет отдаваться инфраструктурному оператору".

Пресс-служба МТС на вопрос "Интерфакса" об участии в едином операторе сообщила, что компании согласились рассмотреть возможность объединения усилий для высвобождения и использования диапазона 3,4-3,8 ГГц. "Вымпелком" от комментариев отказался.

Tele2 ответил, что считает целесообразным создание консорциума для строительства сетей 5G и планирует быть потребителем его сервисов. "Такая модель позволит участникам разделить операционные расходы на развитие инфраструктуры", - сообщили в Tele2.