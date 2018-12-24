Телеком в стадии принятия неизбежного

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Машина госрегулирования, долгое время не трогавшая телеком-бизнес, в уходящем году туго закрутила операторам гайки. Компании потеряли доходы от внутрисетевого роуминга, начали тратиться на исполнение "закона Яровой", а к концу года перед ними замаячил еще и законопроект о защите рунета, который тоже может вылиться в миллиардные расходы.

Операторы прошли путь от попыток договориться с регулятором и борьбы - не слишком успешной - с ним же к принятию того факта, что новая реальность, когда рынок стагнирует, а расходы растут, вынуждает их трансформироваться в IT-платформы и экосистемы. Они перешли, наконец, от слов к действиям и начали двигаться в сторону электронной коммерции, финтеха, киберспорта и data-бизнеса.

"Мегафон" в своем стремлении попытать счастья в смежных сферах договаривался о совместных предприятиях, МТС скупала активы. "Вымпелком" не был замечен ни в сделках, ни в партнерствах, но признал, что присматривает для себя перспективные сферы и даже готов к M&A. И только стоящий особняком Tele2, к которому конкуренты долгое время относились с пренебрежением, просто продолжал строить сеть. Зато впервые за два года "вышел из тени" - раскрыл абонентскую базу и финансовые показатели.

Не отстояли роуминг

Попытки отменить роуминг как услугу и искоренить в России само это понятие ФАС начала предпринимать еще в 2017 году, но добиться результатов служба смогла только осенью 2018 года. Операторы, как рассказывал "Интерфаксу" источник на телеком-рынке, не собирались сдаваться и планировали дойти до суда с ФАС, но в итоге передумали (по словам собеседника агентства, один из игроков "большой тройки" решил сдать свои позиции). В итоге "тройка" отделались легким испугом, а точнее - символическими штрафами в 737 тысяч 500 рублей за установление внутрисетевого роуминга.

Зато потери, которые компании будут нести ежегодно, могут исчисляться миллиардами, хоть и в пределах однозначных цифр. Tele2, например, оценил убытки в 1-2 млрд рублей в год; "Мегафон" считает, что совокупные потери на всем телеком-рынке составят около 6 млрд рублей, его собственные убытки - более 1 млрд. "Вымпелком" пока потери не подсчитал, так как отмена случилась в конце сезона, и волна была не такой сильной. "А чтобы сделать полноценные выводы, надо будет смотреть на годовую перспективу", - передала пресс-служба "Вымпелкома" слова главы компании Василя Лацанича.

С учетом того, что операторы бьются за каждый процент роста выручки, вероятнее всего, они попытаются возместить роуминговые потери. Впрочем, здесь их возможности будут ограничены из-за высокой конкуренции. МТС сообщила, что выпадение части доходов из-за изменений в регуляторике (помимо отмены роуминга операторов также ждет повышение НДС с 1 января 2019 года) можно (но не обязательно!) компенсировать за счет ребалансировки тарифов и других инструментов. Например, продолжая зарабатывать на росте потребления данных, что операторы делают уже несколько лет.

Коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон в конце декабря рассказал журналистам, что "в моменте никаких изменений с точки зрения работы с ценами нет", но в следующем году компания будет внимательно следить за рынком, так как на нем будут изменения, в том числе существенно влияющие на расходы.

С учетом того, что из-за высокой конкуренции цены на связь до настоящего времени только снижались, а затраты операторов постоянно увеличиваются, потребителей в следующем году все-таки может ждать рост тарифов на сотовую связь и интернет. "Думаю, возможно аккуратное и точечное повышение, в основном, за счет перехода на более дорогие тарифы", - считает аналитик Sova Capital Александр Венгранович.

Расходы пошли по этапу

Но потери роуминговых доходов могут оказаться цветочками по сравнению с тратами на хранение трафика. Летом этого года вступили в силу резонансные нормы "закона Яровой", по которым операторы связи и интернет-провайдеры должны хранить в течение полугода всю передаваемую пользователями информацию, включая "тяжелый" контент. Несмотря на то, что рынок до последнего надеялся на либерализацию закона для телеком-сектора, регуляторы пошли навстречу лишь в том, чтобы для операторов связи он "включался" поэтапно в течение 5 лет. То есть с 1 октября операторы хранят весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев, а емкость технических средств хранения увеличивается ежегодно на 15% в течение 5 лет с даты ввода их в эксплуатацию.

Совокупные затраты операторов на хранение трафика в течение 5 лет оцениваются примерно в 150 млрд рублей: у "Мегафона" это 35-40 млрд, у "Вымпелкома" - 45 млрд, у МТС - 60 млрд (с учетом МГТС , которая передает большой объем трафика по фиксированным каналам). И это при условии, что до сих пор отсутствует постановление правительства, которое определяет требования к оборудованию (именно поэтому операторы до сих пор исполняют новые нормы по индивидуальным соглашениям, утвержденным спецслужбами).

Ранее агентство Moody's указывало, что из-за "закона Яровой" российским операторам придется увеличить капзатраты на 15-18% в год в период 2018-2022 гг. По итогам III квартала "Мегафон", например, увеличил capex на 47%, причем рост во многом обусловлен как раз таки "законом Яровой".

Но Moody's все равно верит, что отечественный телеком способен расти в ближайшие два года на 2-3%. Рост проникновения смартфонов наряду с развитием операторами 4G-сетей и увеличением скорости доступа в интернет подталкивает абонентов к более частому потреблению фото- и видеоконтента - все это приведет к росту среднемесячного чека на использование мобильных услуг и сервисов. То есть компании все равно заработают на том, на чем привыкли зарабатывать - растущем трафике.

Призраки прошлого на пути новых M&A

Moody's также полагает, что помимо роста трафика, который хорошо монетизируется, для поддержания положительной динамики по выручке компании активнее выходят на рынки услуг и сервисов, комплементарных основному. И этот тренд, вероятнее всего, будет продолжаться.

Лидером по количеству подобных сделок в уходящем году стала МТС. В этом году оператор нарастил долю в интернет-ритейлере Ozon до 16,66% и планирует рассмотреть дальнейшее увеличение своего пакета в будущем (пока это не позволяет сделать акционерное соглашение). МТС также закрыла сделки по покупке долей в Ticketland и "Пономиналу.ру", инвестировала в сервис для поиска исполнителей бытовых и бизнес-задач YouDo, приобрела киберспортивную компанию Praliss Enterprises, а также ЦОД "Авантаж". Всего компания потратила на M&A в этом году более 22 млрд рублей.

Ожидаемым было приобретение контроля в МТС-банке , долю в котором оператор купил у своего акционера АФК "Система" . Сейчас МТС владеет 55% актива, но рынок ждет, что в ближайшее время компания полностью поглотит банковский актив. Это соответствует стратегии оператора и будет способствовать диверсификации его бизнеса.

Впрочем, МТС в следующем году может несколько сбавить темпы своей M&A-активности, если ей придется платить штраф по "узбекскому делу", преследующему операторов "из глубины времен". Компания уже зарезервировала 55,8 млрд рублей в рамках разбирательства, которое американские власти ведут с 2014 года и в ходе которого уже были оштрафованы Telia и Vimpelcom.

Хотя, поскольку сделки в течение 2018 года были в целом довольно мелкими (за исключением МТС-банка, доля в котором обошлась в 8,3 млрд рублей), они не сильно заметны в денежном потоке. По мнению аналитика Raiffeisenbank Сергея Либина, по этой причине заложенный на "узбекское дело" резерв вряд ли отразится на инвестиционной активности МТС в 2019 году.

Либин уверен, что в 2019 году МТС останется активным участником на рынке M&A, впрочем это не означает реального заключения сделок. "Это вопрос наличия активов: вряд ли резерв повлияет на намерение МТС реализовать хорошие возможности, если таковые будут появляться на рынке", - считает он. При этом крупных активов на телеком-рынке, которые потенциально были бы интересны МТС, в настоящее время нет.

В самой МТС говорят, что компания в следующем году сосредоточится на аналитике "больших данных", искусственном интеллекте, развитии 5G и уже работающей собственной сети для интернета вещей. В новых нишах оператор намерен развиваться на основе этих технологий.

А можно и не за деньги

Ближайший конкурент МТС - "Мегафон" - решил идти другим путем. Компания, сильно не рискуя деньгами, стала рекордсменом по созданию в уходящем году совместных предприятий, правда, пожертвовав при этом своей долей в Mail.ru Group. "Мегафон" разбил свою долю в интернет-компании на два СП: 5,23% внес в АО "МФ технологии" (МФТ), на базе которого совместно с Газпромбанком , "Ростехом" и USM оператор намерен развивать проекты и услуги в сфере цифровой экономики (в том числе цифровой банк, продукты для цифровизации крупного бизнеса, блокчейн-решения). Бизнес МФТ оценивается в $450 млн, впрочем, в рамках этого СП до сих пор не было представлено ни одного конкретного проекта.

Вторую часть пакета в Mail.ru Group (10%) "Мегафон" внес в СП в области электронной коммерции. Совладельцами новой компании станут Alibaba, "Мегафон", Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций. По итогам сделки доли в СП под названием AliExpress Russia распределятся так: Alibaba Group получит 48%, "Мегафон" - 24%, Mail.Ru Group - 15%, РФПИ - 13%. По этому проекту пока тоже мало конкретики. Известно лишь, что USM, основной акционер "Мегафона", в ближайшие годы будет делать ставку на развитие e-commerce, намереваясь потеснить гигантов этого рынка - Amazon и Ebay, заявлял основатель группы Алишер Усманов.

Про свой собственный ритейл "Мегафон" тоже не забывал: в феврале оператор консолидировал 100% "Евросети", выкупив недостающую половину у "Вымпелкома", а уже в мае объединил "Евросеть" со "Связным".

Но хоть "Мегафон" пока больших денег на проекты не направил, ему пришлось изрядно потратиться на другие цели (что, конечно, существенно увеличило и долг компании). В 2018 году "Мегафон" ушел с Лондонской биржи, которая якобы мешала ему участвовать в проектах с туманными перспективами, а также давала несправедливо низкую биржевую оценку. "Поэтому мы ушли с Лондонской биржи. Мы читаем, что "Мегафон" должен работать только на то, чтобы возвращать деньги и готовиться к новому этапу развития рынка мобильных операторов. Какие-то контуры будущего уже понятны, но какими они будут в конечном итоге, очень трудно говорить. Два года еще нужно будет наблюдать тенденции, тренды", - говорил в интервью Forbes Усманов.

Теперь "Мегафон" не обязан раскрывать информацию в той степени, в какой требуют правила биржи. Однако менеджмент обещал, что сохранит прозрачность и открытость, так что рынок будет видеть, как компании удается монетизировать свои шаги за пределы телекома.

А вот третий из "тройки" - "Вымпелком" - в переговорах об участии в e-commerce-проектах пока замечен не был. Однако в конце 2018 года менеджмент компании пообещал, что "в следующем году мы увидим много интересных партнерств", а в отношении возможного участия в капитале какого-то игрока из сферы интернет-торговли компания призналась: "Такие идеи есть".

Все хотят продавать в интернете

Сделка по созданию AliExpress Russia должна быть закрыта в I квартале 2019 года. Несмотря на то, что участники СП еще даже не согласовали ее в ФАС и не финализировали конкретные параметры, Сбербанк уже признался, что видит в Alibaba (и, соответственно, во всех ее направлениях развития в РФ) серьезного конкурента в сфере электронной коммерции. Сам Сбербанк тоже присутствует на этом рынке через партнерство с "Яндексом" - на базе "Яндекс.Маркет".

Как говорил Герман Греф, Сбербанк полтора года вел переговоры о партнерстве с Alibaba, но отказался от этой идеи из-за нежелания китайской компании отдавать контроль над технологией. Партнерство Сбербанка и Alibaba вывело бы совместный проект в абсолютные лидеры рынка, признавал он.

Сейчас же перед СП Сбербанка и "Яндекса" стоит задача обогнать китайскую группу. "Мы имеем хороший шанс. Я думаю, что мы так просто домашний рынок не отдадим, мы посоревнуемся, конечно. Не очевидно, кто будет победителем, но мы сделаем все, чтобы победили мы", - заявлял топ-менеджер.

"Яндекс" и Сбербанк закрыли сделку по созданию СП на базе агрегатора товаров и услуг "Яндекс.Маркет" в апреле. В рамках сотрудничества продолжает развиваться сервис "Яндекс.Маркет" для выбора товаров и сравнения цен; в это году были запущены маркетплейс "Беру" для покупки товаров из российских магазинов и бета-версия сервиса для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов Bringly.

Интернет с ветерком

"Яндекс" продолжал расширяться и в других сферах. Самым привлекательным направлением (и с очень впечатляющей динамикой выручки - более чем трехкратный рост год к году!) в этом году выглядел рынок сервисов онлайн-заказа такси. Компания не раскрывает количество поездок (никто на этом рынке не раскрывает), последние данные приводила за январь 2018 года - 62 млн поездок во всех городах присутствия. Но по данным экспертов отрасли, "Яндекс.Такси" является сейчас лидером в России по этому показателю.

В этом году сервис серьезно укрупнился. Весной "Яндекс.Такси" закрыл сделку с Uber по объединению в ряде стран мира, включая Россию. В СП также были переведены сервисы доставки еды "Яндекс.Еда" и UberEATS. После закрытия сделки компания начала активную экспансию на новые рынки, в результате чего количество стран, на которых присутствует "Яндекс.Такси" и Yango, достигло 15: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Молдавия, Латвия, Литва, Эстония, Сербия, Финляндия, Кот-д'Ивуар. При этом на рынке появился и начал набирать обороты агрессивный конкурент "Яндекс.Такси" - такси "Везет". Образовавшись в 2017 году путем консолидации нескольких активов, в 2018 году "Везет" активно развивалась и привлекала инвестиции (в нее вложился даже Mail.ru).

Заодно "Яндекс" инвестировал еще и в несколько проектов в сегменте food-tech: компания получила 83,3% в сервисе доставки наборов для приготовления еды "Партия еды" и консолидировала 100% агрегатора скидок и акций в магазинах "Едадил".

Чтобы диверсифицироваться еще больше и пополнить ряды адептов своей экосистемы, "Яндекс" начал продавать девайсы. В этом году компания выпустила на рынок собственный смартфон и "умную колонку" - оба гаджета поддерживают голосовой помощник "Алиса". Осенью дополнительно были анонсированы еще две колонки меньшего формата, практически втрое дешевле "Яндекс.Станции". В компании не раскрывают объемы продаж гаджетов, поэтому пока складывается впечатление, что это скорее имиджевая история.

Параллельно интернет-компания продолжала продвигать собственные технологии беспилотного транспорта. В текущем году "Яндекс" прокатил на своем беспилотном автомобиле премьер-министра Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, запустил беспилотное такси в "Сколково" и "Иннополисе" и даже успел получить лицензию на эксплуатацию своего беспилотного автомобиля в американском штате Невада.

На рынке такси действовал и Mail.ru, который вместе с "Мегафоном" весной вложился в "Ситимобил". По итогам инвестраунда интернет-холдинг получил 17,65% в сервисе, "Мегафон" - 15,61%. Пока "Ситимобил" работает только в Москве и некоторых городах Московской области, а также в Ярославле.

Mail.ru Group не забывает и о своей игровой экосистеме - группа выкупила киберспортивный холдинг ESForce за $100 млн, а по итогам 2018 года может вложить в него еще около $20 млн в зависимости от достигнутых KPI.

Цифровизация сверху

"Диджитализация", которая распаляла операторов последние 2-3 года, докатилась в 2018 году и до профильного министерства. В мае Минкомсвязи получило функцию куратора цифровизации экономики России. Ведомство было преобразовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, министром стал экс- глава Аналитического центра при правительстве Константин Носков.

А у президента появился спецпредставитель по вопросам цифрового и технологического развития - выходец из Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков (возглавлял в АСИ направление "Молодые профессионалы"). Этим и другим "свежим головам" в правительстве поручена техническая реализация и создание инфраструктурной базы для цифровой экономики.

Но пока государство только продолжает поддерживать законотворчество, направленное на зарегулирование отрасли. Профильное ведомство достаточно долгое время по ряду резонансных вопросов отмалчивалось, и лишь к концу года стало комментировать некоторые критичные для телекома инициативы.

Одним из целевых показателей программы "Цифровая экономика" является развертывание сетей 5G, и именно на эту тему зазвучали первые мнения обновленного министерства. Осенью ведомство решило, что для развития в России сетей связи пятого поколения было бы целесообразно создать единого инфраструктурного оператора, так как для всех не хватит частот. Эта идея вызвала довольно противоречивые мнения на телеком-рынке: одни были готовы объединяться ("Мегафон" с "Ростелекомом" даже договорились о создании такого СП и до конца 2018 года должны его зарегистрировать), другие высказывались очень негативно: конец конкуренции и стагнация.

Также Минкомсвязи предложило в случае 5G уйти от привычного метода распределения частот в пользу следующей модели: операторы смогут претендовать на спектр при наличии коммерческого обоснования их использования. То есть предлагается выдавать ограниченные локальными территориями частоты неограниченному кругу лиц. Эту идею уже раскритиковали и в "Мегафоне", и в "Ростелекоме".

Воронка пятого поколения

Пока операторы разворачивают собственные 5G-проекты лишь в рамках "пилотов". "Наша спектральная ситуация в РФ уникальна. В отличие от Южной Кореи, Европы или Китая, спектр в самом "золотом" диапазоне - 3,4-3,8 ГГц - занят большим количеством других пользователей, не телекомовских. И достаточной ширины свободной полосы частот для того, чтобы разворачивать сети в этом самом хорошем с точки зрения качественных характеристик услуг и затрачиваемых инвестиций диапазоне пока найти не удается", - говорил журналистам в декабре глава "Мегафона" Геворк Вермишян.

Поэтому компания считает, что отрасли нужен единый переговорщик для взаимодействия с регулятором по вопросам конверсии, высвобождению спектра, условиям совместного использования и так далее. Именно такая задача будет у того самого единого оператора, которого хочет создать "Мегафон" с "Ростелекомом", но которого пока остерегаются другие игроки, хотя их в это СП тоже приглашали.

Решения о том, нужен ли такой единый оператор, пока нет "наверху" - правительство будет рассматривать этот вопрос только в феврале следующего года. Впрочем, вице-премьер Максим Акимов обещал, что будут заслушаны все мнения. "Мы приветствовали бы модель, удобную рыночным игрокам. Если они сочтут, что им надо объединиться - пожалуйста. Может, они сочтут, что каждый должен двигаться по отдельности, множа издержки, как это уже было. И в одной, и в другой модели есть свои минусы и плюсы", - говорил он.

Вторая Яровая

Но после непростого 2018 года операторам и интернет-компаниям может прийтись еще сложнее в 2019-м. Под конец года российские законотворцы внесли в Госдуму законопроект об автономной работе рунета. Проект закона "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США" и создает возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Он также определяет трансграничные линии связи и точки обмена трафиком, а при возникновении угроз их владельцы должны обеспечить возможность централизованного управления.

Законопроект также предусматривает возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Эти средства должны обладать возможностью ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

По мнению авторов идеи, такой закон позволит создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в России.

Но за такую идею снова нужно будет кому-то платить. И если платить придется операторам и провайдерам (кстати, на телеком-рынке идею уже мрачно прозвали "вторая Яровая"), это может сильно затормозить развитие сетей в РФ: вместо инвестиций в инфраструктуру деньги будут уходить на исполнение законов, требующих внедрение технологичного оборудования. Однако выводы пока делать рано: документ "сырой", а правительство обещает, что операторы не понесут фатальных затрат благодаря помощи из бюджета. Сами же компании пока ждут подробностей.

"Текст, который сейчас есть в публичном доступе, - это первый шаг. Государство заботится о безопасности, и с этим мы не спорим. Но существующие акты требуют качественной доработки", - прокомментировала документ член совета директоров "Мегафона" Анна Серебряникова. Компаниям сейчас трудно оценить объем необходимых затрат, поскольку не определены технические параметры маршрутизации трафика и чрезвычайные ситуации, в которых этот трафик должен перенаправляться.

"Нужно разобраться, чтобы все работало технически. Также необходимо определить, кто финансирует достройку сетей, для того, чтобы такая перемаршрутизация была возможна", - сказала она.

Так что рынок пока живет с упованием на то, что идею доработают. Хотя и с "законом Яровой" до последнего дня тлели надежды операторов быть услышанными.