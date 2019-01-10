Экономика

Рынок акций открылся снижением индекса МосБиржи на 0,3% и ростом РТС на 0,1%

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне наметившейся коррекции на мировых площадках после ралли; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов изменились на 0,1-0,3%, при этом упали из-за отсечки на бирже дивидендов акции "Ростелекома" (с учетом расчетов "Т+2").

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2406,9 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1136,27 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,8%.

Доллар стоит 66,77 рубля (+0,02 рубля).

Подешевели акции "Ростелекома" (-3,3% и -3,3% "префы"; дивиденды за 9 месяцев составят 2,5 рубля на каждый вид акций), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,8%), "Мобильных телесистем" (-0,7%), "Газпрома" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), Сбербанка (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%).

Выросли бумаги "Распадской" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "РусАла" (+0,4%), "Мечела" (+0,2%).

Индексы в США в среду выросли по итогам четвертой сессии подряд благодаря оптимизму в отношении переговоров между США и Китаем; индексы S&P 500 и Dow Jones вплотную приблизились к выходу с территории коррекции.

Торговые переговоры между представителями Вашингтона и Пекина завершились в среду на оптимистичной ноте, и эксперты рассчитывают, что в ближайшие несколько недель стороны подпишут финальное соглашение, пишет MarketWatch.

Есть надежда на то, что соглашение будет подписано до 2 марта - конца трехмесячного "перемирия", объявленного главами двух стран после встречи в Буэнос-Айресе. По завершении этого периода США обещали поднять пошлины на товары китайского экспорта объемом $200 млрд с 10% до 25% в случае, если финальное соглашение не будет подписано.

Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 18-19 декабря 2018 года, опубликованный в среду, указал на осторожное отношение Федрезерва к дальнейшему повышению ставки, что также улучшило настрой трейдеров.

Руководители Федеральной резервной системы считают целесообразным провести еще несколько раундов повышения процентных ставок, но готовы проявить терпение и не спешить с ужесточением денежно-кредитной политики. Эту информацию инвесторы восприняли как сигнал о том, что Федрезерв вряд ли снова поднимет стоимость кредитования в ближайшие месяцы.

В центре внимания трейдеров остается проблема "шатдауна" - работа части федеральных учреждений в США приостановлена с 22 декабря из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Рейтинговое агентство Fitch заявило, что США рискуют потерять наивысший рейтинг "AAA", если "шатдаун" затянется.

Тем временем, в Азии в четверг наметилась коррекция вниз (Япония просела на 1,3%, Китай - на 0,4%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,5%).

Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз для японского фондового рынка. По их мнению, недавнее укрепление иены, вероятно, продолжится, что окажет негативное влияние на корпоративные прибыли. Эксперты банка снизили оценку значения Nikkei 225 через двенадцать месяцев до 22000 пунктов с ранее предполагавшихся 23000 пунктов, Topix - до 1650 с 1725.

Оптимизм инвесторов, связанный с торговыми переговорами между США и Китаем, нивелируется разочаровывающими экономическими показателями из КНР, отмечает MarketWatch.

Темпы роста потребительских цен в Китае в декабре замедлились до минимального уровня за шесть месяцев, повышение цен производителей было самым слабым с сентября 2016 года.

Потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 1,9% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,1% после подъема на 2,2% в ноябре. Рост цен производителей (индекс PPI) в прошлом месяце резко замедлился - до 0,9% с ноябрьских 2,7%. Существенное ослабление инфляции подчеркивает ослабление спроса в Китае в условиях замедления экономического подъема.

Нефть утром в четверг также дешевеет после подъема по итогам восьми предыдущих сессий, который стал самым продолжительным за 18 месяцев и вернул рынок к "бычьему" тренду; уровень цен Brent на $0,9 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $60,83 за баррель (-1% и +4,6% в среду), февральская цена WTI - $51,8 за баррель (-1,1% и +5,2% накануне).

Повышение стоимости нефти Brent с 18-месячного минимума, зафиксированного 24 декабря, превысило 20%, WTI - достигло 23%.

Поддержку нефтяному рынку оказал оптимизм трейдеров в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналы сокращения добычи нефти странами ОПЕК.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в среду, что согласованного в декабре странами ОПЕК+ сокращения добычи нефти на 1,2 млн б/с будет более чем достаточно, чтобы вернуть рынок в сбалансированное состояние. По его оценкам, экспорт нефти из Саудовской Аравии в январе составит 7,2 млн б/с, а в феврале сократится до 7,1 млн б/с.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, внешний фон в целом остается сравнительно благоприятным, но в краткосрочной перспективе не исключено некоторое "охлаждение" активности покупателей на рынках акций в целом из-за действия факторов неопределенности. К последним следует отнести перспективы возобновления работы правительства США в полном объеме, которые стали менее определенными после безрезультатных переговоров президента Трампа с представителями Демократической партии, а также до сих пор не утвержденный формат выхода Великобритании из состава ЕС. Сделка с ЕС, предложенная Мэй, вновь будет рассмотрена парламентом на следующей неделе, и ее одобрение выглядит маловероятным.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов, первая личная встреча глав США и КНР, завершившаяся в среду в Китае, не добавила какой-либо конкретики, что несколько охладило настрой инвесторов. Появилась лишь информация о готовности Китая "значительно" увеличить объемы импорта агропродукции, а также товаров и услуг из США.

В Конгрессе США продолжаются переговоры о возобновлении работы правительства. Президент Трамп заявил, что возведение стены на границе с Мексикой является необходимым условием, а затягивание решения по бюджету является "пустой тратой времени". На этом фоне рейтинговое агентство Fitch сообщило о том, что в случае затягивания решения по бюджету может пересмотреть суверенный рейтинг США.

Рынок акций РФ продолжит следовать за мировыми площадками, поддержку может оказать высокая нефть. Предпочтительно выглядят акции компаний внутреннего сектора и банки. В четверг актуальным диапазоном для индекса МосБиржи будет район 2400-2430 пунктов. Из важных корпоративных событий недели стоит обратить внимание на заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа" 11 января, на котором будут обсуждаться текущие результаты и стратегия развития компании до 2027 года.

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Теги: рынок акций

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