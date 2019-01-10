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Экономика

Нефть Brent подешевела до $60,96 за баррель

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в четверг после подъема по итогам восьми предыдущих сессий, который стал самым продолжительным за 18 месяцев и вернул рынок к "бычьему" тренду.

Повышение стоимости нефти Brent с 18-месячного минимума, зафиксированного 24 декабря, превысило 20%, WTI - достигло 23%.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $60,96 за баррель, что на $0,48 (0,78%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты выросли в цене на $2,72 (4,63%) - до $61,44 за баррель, максимума с середины декабря.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,52 (0,99%) - до $51,84 за баррель. По итогам торгов 9 января контракт вырос в цене на $2,58 (5,18%) - до $52,36 за баррель, что является максимумом с 13 декабря.

Поддержку нефтяному рынку оказал оптимизм трейдеров в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналы сокращения добычи нефти странами ОПЕК.

Торговые переговоры между представителями Вашингтона и Пекина завершились в среду на оптимистичной ноте, и эксперты рассчитывают, что в ближайшие несколько недель стороны подпишут финальное соглашение, пишет MarketWatch.

Есть надежда на то, что соглашение будет подписано до 2 марта - конца трехмесячного "перемирия", объявленного главами двух стран после встречи в Буэнос-Айресе. В офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщили, что стороны обсуждали существенное увеличение Китаем закупок американских сельхозтоваров, энергоносителей и промышленной продукции.

Между тем, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в среду, что согласованного в декабре странами ОПЕК+ сокращения добычи нефти на 1,2 млн б/с будет более чем достаточно, чтобы вернуть рынок в сбалансированное состояние.

По его оценкам, экспорт нефти из Саудовской Аравии в январе составит 7,2 млн б/с, а в феврале сократится до 7,1 млн б/с.

Согласно данным S&P Global Platts, страны ОПЕК сократили добычу нефти в декабре на 630 тыс. баррелей, до минимальных за шесть месяцев 32,43 млн баррелей.

"Нефтяной рынок получает поддержку за счет сигналов более существенного снижения экспорта Саудовской Аравией, чем предусматривает соглашение ОПЕК+, - отмечает аналитик WTRG Economics Джеймс Уильямс. - Торговое соглашение между США и КНР может поддержать китайскую экономику и способствовать росту спроса на нефть".

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 января, сократились на 1,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали уменьшение на 1,4 млн баррелей, в то время как консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предусматривал падение на 2,7 млн баррелей.

Резервы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 330 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США осталась на уровне предыдущей недели - 11,7 млн баррелей в сутки (б/с).

Тем временем запасы бензина увеличились по итогам недели на 8,1 млн баррелей, дистиллятов - на 10,6 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов бензина на 4,2 млн баррелей, дистиллятов - на 4,3 млн баррелей.

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