Суд Токио отказался отпустить Карлоса Гона под залог

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Окружной суд Токио во вторник отклонил очередное ходатайство адвокатов экс-главы Nissan Motor Corporation Карлоса Гона, просивших отпустить его под залог, сообщает агентство Bloomberg.

Бывший топ-менеджер остается в тюрьме уже почти два месяца.

На прошлой неделе прокуратура Токио предъявила Гону новые обвинения, в том числе в серьезном злоупотреблении доверием. Следователи хотят продолжить допросы Гона в ожидании судебного слушания и препятствуют попыткам добиться его освобождения под залог.

Прокуратура утверждает, в частности, что в 2008 году Гон переложил на Nissan свои персональные убытки от вложений в валютные контракты в размере 1,85 млрд иен ($17 млн), а также перевел в общей сложности 1,6 млрд иен из средств Nissan саудовскому бизнесмену в 2009-2012 годах.

Кроме того, ему предъявлено обвинение в занижении данных о полученных им вознаграждениях за три года вплоть до фингода, завершившегося в марте 2018 года.

Ранее Гону было предъявлено аналогичное обвинение в отношении пятилетнего периода, завершившегося в марте 2015 года. Утверждается, что за эти пять лет бывший глава совета директоров Nissan утаил 5 млрд иен ($44 млн). С учетом новых обвинений, речь идет о сокрытом доходе в размере около 9,1 млрд иен за восемь лет.

Как сообщалось, Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат в направлявшейся регуляторам отчетности и введении инвесторов и властей в заблуждение.

Гон отрицает все обвинения. В ходе слушаний он заявил, что вложения в валютные контракты использовались им для защиты от рыночной волатильности, поскольку Nissan настаивал на том, чтобы платить ему в иенах, а не в долларах США. По словам Гона, Nissan не понес потерь в результате его операций с валютными контрактами.

64-летний Карлос Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng.

Руководящие посты в Renault Гон занимал с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года совмещал должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.

Акции Nissan подешевели на 0,2% по итогам торгов во вторник.