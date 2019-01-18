Nissan и Mitsubishi обвинили Гона в незаконном получении 7,8 млн евро

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors Corp заявили в пятницу, что экс-председатель советов директоров обеих компаний Карлос Гон незаконно получил 7,8 млн евро от их совместного предприятия, зарегистрированного в Нидерландах.

Автопроизводители утверждают, что Гон получил эту сумму в период между апрелем и ноябрем 2018 года после подписания трудового контракта с Nissan-Mitsubishi BV, СП двух компаний, созданным в июне 2017 года.

Нынешние главные исполнительные директора Nissan и Mitsubishi Хирото Саикава и Осаму Масуко не были осведомлены об этих выплатах, несмотря на то, что они, наряду с Гоном, входят в совет директоров СП, принадлежащего двум компаниям в равных долях.

В сообщении Nissan отмечается, что эти выплаты рассматриваются компанией как должностное нарушение, и она изучает меры, которые позволили бы ей вернуть эти средства.

Гон был арестован 19 ноября и с тех пор содержится в заключении в Токио. Ему предъявлены обвинения сразу по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Его обвиняют и в том, что он вводил инвесторов и власти Японии в заблуждение.

Прокуратура также утверждает, что в 2008 году Гон переложил на Nissan свои персональные убытки от вложений в валютные контракты в размере 1,85 млрд иен ($17 млн), а также перевел в общей сложности 1,6 млрд иен из средств Nissan саудовскому бизнесмену в 2009-2012 годах.

Новые претензии Nissan и Mitsubishi к К.Гону не учтены в обвинениях, предъявленных ему японской прокуратурой.

Накануне токийский окружной суд оставил в силе решение об отказе отпустить Карлоса Гона под залог. Теперь экс-глава Nissan Motor останется в тюрьме по крайней мере до марта, пишет The Wall Street Journal.

Акции Nissan подорожали по итогам торгов в пятницу на 0,7%, Mitsubishi Motors - на 1,7%.