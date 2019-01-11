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Прокуратура Токио предъявила Карлосу Гону новые обвинения

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Токио предъявила новые обвинения бывшему главе Nissan Motor Corporation Карлосу Гону, включая обвинение в серьезном злоупотреблении доверием, пишет японская газета Nikkei.

Прокуратура утверждает, в частности, что в 2008 году Гон переложил на Nissan свои персональные убытки от вложений в валютные контракты в размере 1,85 млрд иен ($17 млн), а также перевел в общей сложности 1,6 млрд иен из средств Nissan саудовскому бизнесмену в 2009-2012 годах.

Кроме того, ему предъявлено обвинение в занижении данных о полученных им вознаграждениях за три года вплоть до фингода, завершившегося в марте 2018 года.

Аналогичное предыдущее обвинение, предъявленное Гону, касалось пятилетнего периода, завершившегося в марте 2015 года. Утверждается, что за эти пять лет бывший глава совета директоров Nissan утаил 5 млрд иен ($44 млн). С учетом новых обвинений, речь идет о сокрытом доходе в размере около 9,1 млрд иен за восемь лет.

Как сообщалось, Гон был арестован 19 ноября японскими властями по подозрению в занижении суммы выплат в направлявшейся регуляторам отчетности и введении инвесторов и властей в заблуждение.

Гон отрицает все обвинения. В ходе слушаний он заявил, что вложения в валютные контракты использовались им для защиты от рыночной волатильности, поскольку Nissan настаивал на том, чтобы платить ему в иенах, а не в долларах США. По словам Гона, Nissan не понес потерь в результате его операций с валютными контрактами.

Как ожидается, адвокаты Гона в пятницу попросят суд освободить его под залог.

64-летний Карлос Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng.

Руководящие посты в Renault Гон занимал с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года совмещал должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.

Акции Nissan подорожали на 0,9% по итогам торгов в пятницу.

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Теги: Nissan, Карлос Гон

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