Путин подписал закон об увеличении МРОТ до размера прожиточного минимума

В списке физических и юридических лиц, на которых распространяются специальные экономические меры, добавилось 200 пунктов Подробнее

Их обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем смерть девяти человек Подробнее

Суд арестовал четырех обвиняемых в гибели людей при пожаре на шахте "Уралкалия"

Олег Шкуратов пояснил, что участвовал в поездке, организованной благотворительным фондом, за свой счет Подробнее

Силуанов по итогам переговоров воздержался от ответа на вопрос, удалось ли договориться по компенсации Минску убытков от налогового маневра Подробнее

Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по вопросам цены на газ и налогового маневра

25 декабря 14:08

В комитете РАН по метеоритам опровергли связь хабаровского оползня с метеоритом

Космический "пришелец" такого размера не только повалил бы лес на километры вокруг, но и заставил бы "вздрогнуть планету", заявили в академии Подробнее

25 декабря 13:46

Кремль переадресовал МИД РФ вопрос о переговорах с сыном Каддафи

По сведениям Bloomberg, Саиф аль-Ислам попросил Москву поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах в Ливии Подробнее

25 декабря 10:45

Дума Екатеринбурга отменила повышение зарплаты мэру

Ранее решение депутатов раскритиковали в "Единой России" Подробнее

25 декабря 10:42

ВС РФ разрешил использовать "шпионскую" технику для личной безопасности

Пленум разъяснил судам, что нельзя привлекать к ответственности тех, кто купил спецсредства через интернет и при этом не знал об их предназначении Подробнее

25 декабря 09:00

Главный нарколог России: от новогоднего похмелья спасут бульон и рассол

Евгений Брюн развеял алкогольные мифы и рассказал, как пережить Новый год Подробнее

25 декабря 06:35

Движение "Голос" заявило о фальсификациях на выборах в Приморье