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Путин подписал закон об увеличении МРОТ до размера прожиточного минимума

С 1 января минимальный размер оплаты труда в России составит 11280 рублей в месяц

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до размера прожиточного минимума.

Согласно изменениям в ст.1 закона, МРОТ с 1 января 2019 года устанавливается в размере 11280 рублей в месяц. Это составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018 года.

МРОТ с 1 января повысится на 117 рублей.

Закон опубликован на портале правовой информации.

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Теги: Владимир Путин, МРОТ

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