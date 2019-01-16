Греф опроверг планы создания региональной авиакомпании на базе "ЮТэйр"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Создавать региональную авиакомпанию, проект которой по поручению правительства прорабатывают Сбербанк и ВТБ , на базе "ЮТэйр" не планируется, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Это кто-то из ваших братьев или сестер генерирует. Да нет, конечно", - сказал Греф, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах Гайдаровского форума.

О том, что новая региональная авиакомпания может быть создана на базе "ЮТэйр", ранее в январе сообщила газета "Ведомости". По данным ее источников, вариант "забрать" "ЮТэйр" возник потому, что у нее огромные долги, прежде всего, перед Сбербанком, и она едва ли сможет расплатиться.

Официального подтверждения этой информации в СМИ не было. При этом курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов заявил накануне, что в повестке правительства "подобного рода проекта" нет. А глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь сообщал, что госбанки выражали интерес к новым региональным самолетам производства холдинга.

Про поручение правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок стало известно в октябре. В банках заявляли, что параметры проекта будут зависеть от оценки нанятого для этого Bain.