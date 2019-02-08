Греф на 55-летие получил орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени, следует из указа президента РФ.

Грефу 8 февраля исполняется 55 лет. Как говорится в указе, орден вручается за "значительный вклад в развитие и укрепление банковской системы, многолетнюю добросовестную работу".

Всего этой наградой за 25 лет ее существования награждено менее 300 человек.

Греф возглавил Сбербанк в 2007 году, до этого был министром экономического развития и торговли.