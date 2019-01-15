ВТБ и Сбербанк заинтересовались самолетами ОАК под проект региональной авиакомпании

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ВТБ и Сбербанк интересовались самолетами производства ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) под проект создания региональной авиакомпании. Об этом рассказал глава корпорации Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24".

"(Банки - ИФ) интересовались, мы начали уже, собственно, контакты с коллегами на эту тему", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я бы не хотел предварять бизнес-модель, которую коллеги будут, наверное, отдельно презентовать, но если идея состоит в том, чтобы сделать компанию, которая будет заниматься региональными авиаперевозками, то, наверное, будут востребованы и самолеты турбовинтовые - мы хотим предложить им наш самолет Ил-114, который поступит в эксплуатацию с 2021 года. Ну, и, разумеется, региональный стоместный самолет SSJ-100", - заявил Слюсарь.

Про поручение правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок стало известно в октябре. В банках заявляли, что параметры проекта будут зависеть от оценки нанятого для этого Bain.

Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что общие инвестиции могут превысить $1 млрд. Первый зампред Сбербанка Лев Хасис заявлял при этом, что банк не собирается становиться акционером авиакомпании - его участие будет сводиться "к консультационной помощи и помощи парком воздушных судов на условиях лизинга".

Ранее сообщалось, что региональная авиакомпания, проект которой по поручению правительства прорабатывают Сбербанк и ВТБ, может быть создана на базе "ЮТэйр".

"Рассматривается вариант забрать для этого проекта Utair путем конвертации долга перед Сбербанком в акции", - писала газета "Ведомости", ссылаясь на источники, "знающие об этом от сотрудников госбанков", и человека, близкого к руководству Utair.

Вариант "забрать" Utair возник потому, что у нее огромные долги, прежде всего перед Сбербанком, авиакомпания едва ли сможет расплатиться, передал один из собеседников газеты позицию банкиров. К тому же Минтранс на одном из недавних совещаний по долгам Utair заявил, что есть указание президента РФ не банкротить авиакомпании, говорит участник совещания.

Сбербанк и ВТБ предпочли бы партнерские отношения с будущим региональным перевозчиком — разработку модели бизнеса, кредитование, лизинг, но если понадобится и будет указание сверху, то станут и акционерами, уточнмл другой собеседник. При этом создание авиакомпании с нуля означает большие невозвращаемые потери: надо законтрактовать минимум три самолета, нанять для них экипажи (по 5-6 на каждый) и бортпроводников и только тогда подать заявку в Росавиацию на сертификат эксплуатанта, рассмотрение может занять от полугода, добавляет он.

Utair должна 11 банкам по двум синдицированным кредитам 38,6 млрд руб. Из них почти треть приходится на Сбербанк. Два других крупнейших участника синдиката — банки "Траст" (около 35%) и "Россия" (около 20%). Госбанк выдал компании кредит и напрямую — на 17,4 млрд руб. На Сбербанк, таким образом, приходится примерно 30 млрд руб., свыше половины банковского долга авиакомпании. Все кредиты выданы в 2015 году. ВТБ в число кредиторов не входит.