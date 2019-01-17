Главные новости
В РоссииПочти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССРВ РоссииВоеннослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетямиВ миреПрокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретов
Экономика

ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"

Миноритариями компании-разработчика систем мониторинга останутся совладелец группы IBS Сергей Мацоцкий и гендиректор Александр Волков

ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"
Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ВТБ приобрел 63% долей в ООО "Медиалогия", разработчика одноименной системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, следует из данных "СПАРК-Интерфакса".

До сделки с ВТБ основным владельцем ООО была группа IBS, принадлежащая Анатолию Карачинскому (75%) и Сергею Мацоцкому (25%). "Медиалогия" была создана на IT-платформе IBS в 2003 году.

В ВТБ "Интерфаксу" подтвердили сделку, не раскрыв ее параметры. "Сделка по приобретению пакета акций компании является частью бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ. Инвестиционная идея сделки состоит в том, что произошедшая цифровая трансформация СМИ и рост влияния социальных сетей открывают возможности для проведения в интересах компаний-владельцев брендов различных маркетинговых исследований с глубиной анализа и широтой охвата, недоступной в эпоху офлайновых СМИ", - передала пресс-служба ВТБ слова первого зампреда банка Юрия Соловьева.

Выручка ООО, по данным "СПАРК-Интерфакса", в 2017 году выросла до 668,5 млн рублей по сравнению с 577 млн рублей в 2016 году, чистая прибыль составила 41 млн рублей. В 2017 году, согласно бухотчетности, компания выплатила 35,5 млн рублей дивидендов.

"Наш стандартный горизонт инвестирования составляет около трех лет, и мы рассчитываем, что за это время актив существенно увеличит свои операционные показатели. Мы уверены, что, как все цифровые активы, он может быть потенциально интересен крупным IT-компаниям, а также в перспективе может заинтересовать крупные медиахолдинги за счет развиваемых компанией проприетарных (частных) технологий цифрового маркетинга с высокой точностью таргетирования конкретных адресатов рекламных сообщений", - сказал Соловьев.

После сделки с ВТБ миноритариями "Медиалогии" остаются Мацоцкий (21%) и гендиректор Александр Волков (16%).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Медиалогия, ВТБ
Экономика
ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"
Миноритариями компании-разработчика систем мониторинга останутся совладелец группы IBS Сергей Мацоцкий и гендиректор Александр ВолковПодробнее
 Сенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний ДерипаскиСенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний Дерипаски
Лидер демократического большинства внес резолюцию, чтобы помешать администрации Трампа отменить санкции против Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго"Подробнее
 Для преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в год
Глава Минтруда не считает, что эти деньги следует брать из бюджетаПодробнее
 Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"
"Происходит сглаживание изменений курсовых соотношений, которые до этого резко били по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне", - отметил онПодробнее
Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотекеСбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке
Базовая ставка по кредитам на новостройки составила 10,5% вместо прежних 9,5%Подробнее
 Посол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"Посол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"
Соответствующее письмо он направил в немецкие компании, которые участвуют в проектеПодробнее
 "Шереметьево" оценили в 216 млрд рублей"Шереметьево" оценили в 216 млрд рублей
В прошлом году аэропорт обслужил почти 46 млн пассажировПодробнее
 Фонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублейФонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублей
На финансирование дефицита Пенсионного фонда в 2018 году из фонда было направлено 1,108 трлн рублейПодробнее
 Грядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделюГрядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделю
Это может привести к замедлению темпа роста ВВП, который рискует оказаться ниже обещанных Трампом 3%Подробнее
 Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабряЦена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря
Рост цен продолжается десятую сессию подрядПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Международный автосалон в Детройте10 фото
16 января
Международный автосалон в Детройте
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПочти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССРВ РоссииВоеннослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетямиВ миреПрокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретовВ миреБританский парламент выразил доверие правительству МэйВ миреДемократы потребовали допросить переводчиков о встречах Трампа с ПутинымВ РоссииЗадержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"

КС счел частично неконституционным ограничение для владельцев СМИ с двумя паспортами

Жалобу в Конституционный суд подал глава компании PMI, который имеет гражданства РФ и Нидерландов и является владельцем доли в "Радио-Шанс" Подробнее

Украинский адвокат журналиста Вышинского сообщил об обысках в своем доме и офисе

Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета

ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"

ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"Миноритариями компании-разработчика систем мониторинга останутся совладелец группы IBS Сергей Мацоцкий и гендиректор Александр Волков Подробнее

"Шереметьево" вошел в десятку самых загруженных аэропортов Европы

Центробанк 15 января купил валюту для Минфина на 15,56 млрд рублей

"Магнит" официально объявил об избрании в правление экс-главы "Ленты"

Рубль незначительно изменился к доллару и евро на старте торгов четверга

Режим ЧС введут в районе Амурской области из-за обмеления реки Бурея после оползня

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Портрет экс-губернатора Тулеева убрали с доски почета в Кемерове

Нерпу, потерявшую лунку на льду Байкала, спасли сотрудники МЧС

Прокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретов

Прокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретовПервые иски против китайской корпорации были поданы еще в 2014 году, T-Mobile обвинила Huawei в том, что ее сотрудники фотографировали робота в тестовой лаборатории Подробнее

В школе Тольятти начались проверки в связи с видео, на котором учитель дает ученице пощечину

Президентом "Магнита" станет экс-глава "Ленты" Ян Дюннинг

В Амурской области возбудили дело после обнаружения мертвых собак в приюте

Более 230 автомобилей скопилось на выезде из РФ к Военно-Грузинской дороге

Ученые из Барнаула разработали технологию, повышающую прочность деталей в 50 раз

Жильцов дома в Хакасии эвакуировали из-за утечки газа

Пентагон начал разрабатывать меры противодействия гиперзвуковому оружию РФ и Китая

Почти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССР

Почти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССРБольше всего жители страны гордятся победой в Великой Отечественной войне Подробнее

Рябков назвал ущербной позицией неготовность США рассматривать предложения РФ по ДРСМД

Темпы роста экономики США остались прежними

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');