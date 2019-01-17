ВТБ приобрел контроль в "Медиалогии"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ВТБ приобрел 63% долей в ООО "Медиалогия", разработчика одноименной системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, следует из данных "СПАРК-Интерфакса".

До сделки с ВТБ основным владельцем ООО была группа IBS, принадлежащая Анатолию Карачинскому (75%) и Сергею Мацоцкому (25%). "Медиалогия" была создана на IT-платформе IBS в 2003 году.

В ВТБ "Интерфаксу" подтвердили сделку, не раскрыв ее параметры. "Сделка по приобретению пакета акций компании является частью бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ. Инвестиционная идея сделки состоит в том, что произошедшая цифровая трансформация СМИ и рост влияния социальных сетей открывают возможности для проведения в интересах компаний-владельцев брендов различных маркетинговых исследований с глубиной анализа и широтой охвата, недоступной в эпоху офлайновых СМИ", - передала пресс-служба ВТБ слова первого зампреда банка Юрия Соловьева.

Выручка ООО, по данным "СПАРК-Интерфакса", в 2017 году выросла до 668,5 млн рублей по сравнению с 577 млн рублей в 2016 году, чистая прибыль составила 41 млн рублей. В 2017 году, согласно бухотчетности, компания выплатила 35,5 млн рублей дивидендов.

"Наш стандартный горизонт инвестирования составляет около трех лет, и мы рассчитываем, что за это время актив существенно увеличит свои операционные показатели. Мы уверены, что, как все цифровые активы, он может быть потенциально интересен крупным IT-компаниям, а также в перспективе может заинтересовать крупные медиахолдинги за счет развиваемых компанией проприетарных (частных) технологий цифрового маркетинга с высокой точностью таргетирования конкретных адресатов рекламных сообщений", - сказал Соловьев.

После сделки с ВТБ миноритариями "Медиалогии" остаются Мацоцкий (21%) и гендиректор Александр Волков (16%).