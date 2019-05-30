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ВТБ решил продать долю в "Медиалогии"

Банковская группа приобрела 63% в этой компании только в январе 2019 года

ВТБ решил продать долю в "Медиалогии"
Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ВТБ собирается продать долю в ООО "Медиалогия", разработчике системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, говорится в отчетности банка по МСФО за первый квартал.

Банковская группа приобрела 63% "Медиалогии" в январе 2019 года. До того основным компании была группа IBS, принадлежащая Анатолию Карачинскому (75%) и Сергею Мацоцкому (25%). После сделки у Мацоцкого осталось 21% "Медиалогии", у ее гендиректора Александра Волкова - 16%.

В ВТБ этот актив рассматривают как инвестицию, предназначенную для перепродажи, вероятность которой оценивается как высокая, говорится в отчетности. Ранее в группе отмечали, что "Медиалогия"может быть потенциально интересен крупным IT-компаниям, а также в перспективе может заинтересовать крупные медиахолдинги за счет развиваемых компанией проприетарных технологий цифрового маркетинга с высокой точностью таргетирования конкретных адресатов рекламных сообщений.

"Медиалогию" создали в 2003 году на IT-платформе IBS. В 2017 году ее выручка, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", составила 668,5 млн рублей против 577 млн рублей годом ранее, чистая прибыль составила 41 млн рублей. В 2017 году компания выплатила 35,5 млн рублей дивидендов.

ВТБ Медиалогия Сергей Мацоцкий

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