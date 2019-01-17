Потребительская уверенность в РФ в IV квартале упала из-за решений о НДС и пенсионном возрасте

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Уровень потребительской уверенности населения в IV квартале 2018 года снизился на 3 процентных пункта по сравнению с III кварталом и составил минус 17%, следует из результатов обследования, проведенного Росстатом.

В III квартале уровень составлял минус 14%, во II и I кварталах - минус 8%, в IV и III кварталах 2017 года - минус 11%.

Последний раз до III квартала 2018 года потребительская уверенность снижалась в I квартале 2016 года, после этого дважды была стабильной и семь кварталов демонстрировала рост.

"Снижение индекса потребительской уверенности обусловлено отрицательной динамикой большинства его компонентов. При этом наибольшее влияние оказало ухудшение субъективного мнения населения относительно изменений, произошедших в экономике России за год", - говорится в последнем сообщении Росстата.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в IV квартале 2018 года по сравнению с III кварталом 2018 года снизился на 2 процентных пункта и составил минус 13%.

Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12 месяцев, в IV квартале 2018 года по сравнению с III кварталом 2018 года не изменилась и составила 16%. Доля негативных оценок увеличилась до 35% (в III квартале 2018 года - 32%). Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, сократилась до 46% (в III квартале 2018 года - 49%).

Индекс произошедших изменений в экономике России снизился на 5 процентных пунктов и составил минус 21% против минус 16% в III квартале 2018 года.

Доля респондентов, положительно оценивающих произошедшие изменения в экономической ситуации, по сравнению с III кварталом 2018 года уменьшилась до 12% (в III квартале 2018 года - 14%). В то же время доля отрицательных оценок увеличилась до 46% против 40% в III квартале 2018 года. Доля нейтральных оценок снизилась до 42% (в III квартале 2018 года - 45%).

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении снизился на 4 процентных пункта и составил минус 10% против минус 6% в III квартале 2018 года.

Доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение следующих 12 месяцев, по сравнению с III кварталом 2018 года уменьшилась до 10% против 12% в III квартале 2018 года. Доля отрицательных оценок увеличилась до 26% (в III квартале 2018 года - 21%).

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении снизился на 2 процентных пункта и составил минус 14% против минус 12% в III квартале 2018 года.

Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в своем материальном положении в течение года, в IV квартале 2018 года по сравнению с III кварталом 2018 года не изменилась и составила 9%. Доля отрицательных оценок увеличилась до 33% (в III квартале 2018 года - 31%).

Индекс благоприятности условий для крупных покупок увеличился на 1 процентный пункт и составил минус 25% против минус 26% в III квартале 2018 года. Индекс благоприятности условий для сбережений снизился на 1 процентный пункт и составил минус 36% против минус 35% в III квартале 2018 года.

Регулярные опросы потребительского поведения населения в России проводятся Росстатом с 1998 года ежеквартально (в феврале, мае, августе и ноябре). С 2015 года в опросе принимают участие 5,1 тыс. человек в возрасте 16 лет и старше, проживающих в частных домохозяйствах, во всех субъектах Российской Федерации.

Обобщающий (композитный) индекс - индекс потребительской уверенности - рассчитывается как среднее арифметическое значение пяти частных индексов: произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в России, благоприятности условий для крупных покупок.