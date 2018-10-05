Потребительская уверенность россиян в III квартале снизилась впервые за 2,5 года

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Уровень потребительской уверенности населения в III квартале 2018 года снизился на шесть процентных пунктов по сравнению со II кварталом и составил минус 14%, следует из результатов обследования, проведенного Росстатом.

Во II и I кварталах 2018 года уровень составлял минус 8%, в IV и III кварталах 2017 года - минус 11%. Последний раз потребительская уверенность снижалась в I квартале 2016 года, после этого дважды была стабильной и семь кварталов демонстрировала рост.

"Снижение индекса потребительской уверенности обусловлено отрицательной динамикой всех его компонентов. При этом наибольшее влияние оказало ухудшение субъективного мнения населения относительно произошедших и ожидаемых изменений в экономике России", - говорится в сообщении Росстата.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в III квартале 2018 года по сравнению со II кварталом снизился на 13 процентных пунктов и составил минус 11%.

Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12 месяцев, сократилась до 16% (во II квартале - 25%). Доля негативных оценок увеличилась до 32% (во II квартале - 20%). Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, уменьшилась до 49% (во II квартале - 51%).

Индекс произошедших изменений в экономике России снизился на восемь процентных пунктов и составил минус 16% против минус 8% во II квартале 2018 года.

Доля респондентов, положительно оценивающих произошедшие изменения в экономической ситуации, по сравнению со II кварталом уменьшилась до 14% (во II квартале - 19%). В то же время доля отрицательных оценок увеличилась до 40% против 31% во II квартале 2018 года. Доля нейтральных оценок снизилась до 45% (во II квартале - 49%).

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении снизился на 4 процентных пункта и составил минус 6% против минус 2% во II квартале 2018 года.

Доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение следующих 12 месяцев, по сравнению со II кварталом 2018 года уменьшилась до 12% против 13% во II квартале. Доля отрицательных оценок увеличилась до 21% (во II квартале - 16%).

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении снизился на 3 процентных пункта и составил минус 12% против минус 9% во II квартале 2018 года.

Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в своем материальном положении в течение года, сократилась до 9% с 12% во II квартале 2018 года. Доля отрицательных оценок увеличилась до 31% (во II квартале - 27%).

Индекс благоприятности условий для крупных покупок опустился на четыре процентных пункта и составил минус 26% против минус 22% во II квартале 2018 года. Индекс благоприятности условий для сбережений снизился на два процентных пункта и составил минус 35% против минус 33% во II квартале 2018 года.

Регулярные опросы потребительского поведения населения в России проводятся Росстатом с 1998 года ежеквартально (в феврале, мае, августе и ноябре). С 2015 года в опросе принимают участие 5,1 тыс. человек в возрасте 16 лет и старше, проживающих в частных домохозяйствах, во всех субъектах Российской Федерации.

Обобщающий (композитный) индекс - индекс потребительской уверенности - рассчитывается как среднее арифметическое значение пяти частных индексов: произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в России, благоприятности условий для крупных покупок.