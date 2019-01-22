Рынок акций во вторник консолидировался, несмотря на падение нефти

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике "фишек" и индексов, несмотря на откат мировых площадок и ощутимое падение нефти из-за возросших опасений замедления мировой экономики после выхода прогноза Международного валютного фонда (МВФ); акции "Россетей" без новостей выстрелили к максимуму более чем за год, а бумаги "Мечела" поднялись к максимумам ноября-декабря на новостях о реструктуризации долгов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2468,73 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1169,79 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3%.

Доллар подрос до 66,49 рубля (+0,1 рубля).

Госдума РФ на заседании во вторник отклонила законопроект, который устанавливает для компаний, более 50% акций в уставном капитале которых находится в государственной или муниципальной собственности, обязанность направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли. Законопроект был внесен фракцией "Справедливая Россия" в марте 2018 года.

Между тем, реакция рынка акций на эти новости оказалась нейтральной, а бумаги "Газпрома" по итогам дня даже подросли на 0,1%.

Между тем, в последний час торгов "выстрелили" акции "Россетей" - до 0,94 рубля (+5,6%) - максимум на закрытие с начала ноября 2017 года; объем торгов превысил 574 млн рублей. Резкий скачок цен, по оценкам экспертов "Интерфакс-ЦЭА", мог стать следствием вынужденного закрытия "коротких" позиций спекулянтами (открытых на новостях об отклонении Госдумой законопроекта о дивидендах госкомпаний) в условиях неожиданного отскока рынка вверх при негативном внешнем фоне.

Также выросли во вторник акции "Мечела": обыкновенные акции подорожали до 83,814 руб. (+3%), "префы" - до 106,35 руб. (+2,8%). Здесь рынок отреагировал ростом на сообщение металлурга о завершении реструктуризации синдицированного предэкспортного кредита (PXF) на $1 млрд.

Рефинансирование PXF позволило уменьшить долю нереструктурированной задолженности "Мечела" с 22% до 8%, сократить количество зарубежных кредиторов в общем объеме кредитного портфеля, синхронизировать условия и график погашения задолженности с текущими условиями по кредитам российских банков, а также снизить стоимость заимствования, отметила финансовый директор компании Нелли Галеева, чьи слова приводятся в сообщении "Мечела". Выкуп задолженности у кредиторов позволил "Мечелу" получить финансовый доход в размере около 13 млрд рублей.

Также подросли акции "Татнефти" (+2,1%), "Магнита" (+1,5%), ПАО "Полюс" (+1,3%), ВТБ (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), Сбербанка (+0,4%).

Акции "Системы" с начала года прибавили в цене порядка 20% на ожиданиях продажи компанией контрольного пакета "Детского мира" (+0,5%) (АФК владеет 52,1% в "Детском мире").

Подешевели во вторник акции "АЛРОСА" (-2,5%), "Ростелекома" (-1,9%), "РусАла" (-1,8%), "РусГидро" (-1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,5%), "Роснефти" (-1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,2%), "Интер РАО" (-1%), "Мобильных телесистем" (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,717 млрд рублей (из них 10,635 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, во вторник снизилась фондовая Азия (Япония просела на 0,5%, Китай - на 1,2%), минусуют Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,6-1%) и Америка (индекс S&P 500 снижается на 1%) после того, как Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогнозы роста мировой экономики.

Так, МВФ ухудшил прогноз роста экономики России в 2019 году по сравнению с октябрьской версией прогноза на 0,2 процентного пункта - до 1,6%, оценка роста мирового ВВП также снижена - до 3,5% с 3,7%. Прогноз МВФ роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост.

В Германии во вторник вышла слабая статистика института Zew по деловому доверию к экономике страны: индикатор отношения к текущей ситуации упал до 27,6 пункта при прогнозах снижения до 43 пунктов с декабрьских 45,3 пункта. Индекс доверия в перспективе на ближайшие 6 месяцев вырос до минус 15 пунктов при прогнозах снижения до минус 18,5 пункта с декабрьских минус 17,5 пункта.

Нефть во вторник ускорила откат на опасениях сокращения спроса на сырье, цена Brent упала на $2,1 относительно уровня при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $60,77 за баррель (-3,1% и +0,1% накануне), мартовская цена WTI - $52,16 за баррель (-3,5%).