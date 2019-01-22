Рубль слегка снизился к доллару и евро во вторник вечером на фоне падения нефти

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного подрастают в ходе вечерних торгов на Московской бирже во вторник; рубль лишь слегка снижается к бивалютной корзине, несмотря на заметное падение нефтяных котировок.

Курс доллара США составил 66,51 руб. в 19:00, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,535 руб., поднявшись на 8,5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,4 копейки - до 70,57 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение валютного курса рубля к доллару и евро, отмечаемое 22 января, связано, прежде всего, с отрицательной коррекцией мировых цен на нефть, которые заметно падают на возобновившихся опасениях по поводу темпов роста мировой экономики. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевели на 3,12% - до $60,78 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже понизилась к этому времени на 3,48% - до $52,16 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 23 января на 18,65 копейки, до 66,5499 руб., и поднял курс евро на 0,6 копейки, до 75,5541 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос во вторник на 20,87 копейки по отношению к пятнице и составил 66,5201 руб. (в понедельник торги данными контрактами не проводились в связи с праздничным днем в США). Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 11,2 копейки к уровню понедельника, поднявшись до 66,5143 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 992,801 млн, из которых $824,187 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 168,614 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос по отношению к понедельнику на 1,77 копейки, до 75,5498 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 0,79 копейки и составил 75,5217 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR572,932 млн, из которых EUR216,105 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR356,827 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России провел во вторник, 22 января, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 993,7 млрд рублей (при лимите 1,14 трлн рублей) в среднем по ставке 7,72% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 15 января, банки разместили в ЦБ 1,24 трлн рублей (при лимите 1,54 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 22 января также провел аукционы по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 16-го и 17-го выпусков. Центробанку удалось разместить все выставленные на аукцион бумаги, в частности КОБР 16-го выпуска были размещены на 6,412 млрд рублей по цене отсечения 99,981% от номинала (при общем спросе 26,511 млрд рублей). Кроме того, Банк России разместил бумаги 17-го выпуска на 72,961 млрд рублей по цене отсечения 99,96% от номинала (при общем спросе 126 млрд рублей).

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник умеренно подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты не изменились в цене. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" 22 января выросла на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 7,98% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 6 б.п., до 8,01% годовых. При этом ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего дня - 8,23%, 8,58% и 8,68% годовых соответственно.