Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,1%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов - подросшая нефть нивелируется снижением фондовых индексов в Азии; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили в пределах 0,1%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2468,98 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1170,65 пункта (+0,07%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,6%.

Доллар просел до 66,37 рубля (-0,17 рубля).

Подорожали рублевые акции "АЛРОСА" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Россетей" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "Мечела" (+0,3% и +0,6% "префы"), "Интер РАО" (+0,3%).

Просели бумаги "РусАла" (-0,6%)," Мосбиржи" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Распадской" (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,3% "префы"), "Северстали" (-0,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,2%).

В США накануне индексы упали на 1,2-1,9% на фоне опасений в отношении состояния мировой экономики. Негативом для рынка стала информация СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложение Китая направить в Штаты заместителей министра торговли и финансов для проведения подготовительных переговоров перед готовящейся 30-31 января встречей вице-премьера КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

По данным источников газеты Financial Times, американская сторона отказалась от предложения о проведении подготовительных переговоров из-за отсутствия прогресса в обсуждении двумя странами ряда ключевых вопросов - принудительного трансфера технологий и масштабных структурных реформ в китайской экономике.

Позднее советник Белого дома по вопросам экономики Ларри Кадлоу опроверг информацию о том, что Вашингтон отклонил инициативу Пекина, пишет MarketWatch.

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник созвал заседание высокопоставленных членов Коммунистической партии, в ходе которого дал понять, что стране необходимо быть готовой к непредсказуемым финансовым событиям в условиях ослабления глобального экономического роста, сообщила австралийская ABC.

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019 год до минимального уровня за три года, отметив, что торговые споры могут привести к еще более значительному замедлению экономического подъема.

В среду в Азии также преобладает умеренное снижение индексов (Япония просела на 0,1%, Китай подрос на 0,04%), но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) на противоречивых сигналах о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%, говорится в сообщении ЦБ. Решения совпали с ожиданиями рынка.

Статданные, опубликованные в среду японским Минфином, указали на максимальное более чем за два года сокращение экспорта из Японии в декабре 2018 года в связи с резким падением спроса со стороны Китая. На этом фоне Япония зафиксировала дефицит баланса внешней торговли в минувшем году впервые за три года.

Нефть утром в среду корректируется после отката, вызванного опасениями, что торговые споры США и Китая дополнительно ухудшат перспективы мировой экономики; цена Brent на $1 выше, чем при закрытии рынка акций РФ во вторник.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $61,81 за баррель (+0,5% и -2% накануне), мартовская цена WTI - $53,23 за баррель (+0,4% и -1,9% во вторник).

Добыча нефти на семи основных сланцевых месторождениях США в феврале поднимется на 62 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,179 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США о буровой активности. Наибольший прирост, на 23 тыс. б/с по сравнению с январем, ожидается в Пермском бассейне, который охватывает часть западного Техаса и юго-востока Нью-Мексико.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, по данным технического анализа, в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 1150-1170 пунктов по индексу РТС. Внешний фон не дает оснований для продаж, но по-прежнему оказывает давление на активность инвесторов. Впрочем, действие факторов неопределенности в ближайшее время может ослабнуть. Так, в Сенате США на четверг назначено голосование, положительный исход которого позволит обеспечить финансирования работы правительства в течение трех недель. Тем временем оппозиционная партия лейбористов в Великобритании, как сообщается, готова рассмотреть возможность переноса срока Brexit, чтобы избежать неконтролируемого выхода страны из состава ЕС.

По оценке аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, настроения на глобальных рынках пока близки к нейтральным. После уверенного роста в начале года последние пару торговых сессий прошли в коррекционных настроениях. Какого-либо масштабного продвижения по основным факторам риска не наблюдается, драйверов для роста волатильности пока не хватает.

Ключевыми темами на рынках остаются идеи общего замедления темпов роста мировой экономики (и реакции на данную тенденцию со стороны монетарных и фискальных властей), торговых противоречий США-Китай, а также локальных тем продолжающегося уже больше месяца "шатдауна" в Штатах и ситуации с Brexit.

В начале недели МВФ понизил прогноз темпов роста мировой экономики на этот год с 3,7% до 3,5%, что отчасти оказало негативное влияние на рисковые активы, однако в целом идея замедления экономического роста на текущий момент уже стала общерыночным консенсусом, поэтому вряд ли негативное влияние пересмотра прогнозов МВФ на рынки может быть продолжительным. По теме торгового соглашения США-Китай значимых новостей также пока не хватает: стороны дают позитивную оценку ходу дискуссии, но, согласно источникам СМИ, продвижения в вопросе защиты интеллектуальной собственности пока не удается достичь.

Что касается вопроса "шатдауна", то во вторник представители Республиканской и Демократической партий в Сенате согласовали вариант разрешения проблемы, идея которого состоит в раздельном рассмотрении предложений Трампа о выделении бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой и средств на работу федерального правительства до 8 февраля, но газета NYT отмечает, что данному проекту сложно будет набрать необходимое квалифицированное большинство. Отсутствие явных драйверов пока заставляет смотреть в краткосрочной перспективе нейтрально на глобальные рынки.

Для российского рынка актуален сценарий движения индекса МосБиржи в диапазоне 2450-2480 пунктов. Среднесрочно рынок остается по-прежнему интересным, и при улучшении аппетита к риску на глобальных рынках на горизонте ближайшей пары недель сохраняются шансы на обновление исторических максимумов по индексу МосБиржи (2501 пункт), считает Поддубский.