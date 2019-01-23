Япония зафиксировала дефицит баланса внешней торговли в 2018 году впервые за три года

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Объем японского экспорта в декабре 2018 года снизился максимальными темпами более чем за два года в связи с резким падением спроса со стороны Китая.

На этом фоне Япония в минувшем году впервые за три года зафиксировала дефицит баланса внешней торговли.

Объем экспорта из страны в декабре упал на 3,8%, свидетельствуют данные министерства финансов. Снижение стало самым существенным с октября 2016 года. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали сокращение экспорта из Японии в декабре на 1,9%.

Экспорт в Китай рухнул на 7% в связи с падением спроса на японское оборудование для производства полупроводников, а также деталей смартфонов. В Минфине Японии отмечают, что такая динамика экспорта частично обусловлено существенным ростом спроса в Китае годом ранее.

Ранее на этой неделе японская Nidec Corp., производитель электронных компонентов и поставщик Apple Inc., понизила прогнозы прибыли и выручки на текущий финансовый год, отметив негативные последствия торгового спора США и Китая.

Экспорт в США в декабре вырос на 1,6%, в Европу - на 3,9%, отмечается в сообщении японского Минфина.

Объем японского импорта в декабре вырос на 1,9% при ожидавшемся экспертами увеличении на 4%.

В ноябре японский экспорт увеличился на 0,1%, импорт - на 12,5%.

Дефицит торгового баланса Японии в декабре составил 55,3 млрд иен, по итогам всего 2018 года - 1,2 трлн иен ($11 млрд).

Дефицит баланса торговли Японии с США сократился впервые за два года - на 8,1% - на фоне сокращения поставок автомобилей и автодеталей на американский рынок при увеличении импорта из США самолетов и нефти.