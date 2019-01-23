Советник Трампа опроверг сообщения СМИ об отмене торговых переговоров с Китаем

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговым разногласиям не отменялся, сообщения об отмене не соответствуют действительности, заявил Ларри Кудлоу - экономический советник президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ должен прибыть в Вашингтон на будущей неделе для проведения второго раунда торговых переговоров, первый ранее прошел в Пекине. Во вторник Financial Times и CNBC сообщили об отмене вашингтонского раунда.

"При всем уважении, эти сообщения не верны. Нет никакой встречи, которая была бы отменена", - сказал Кудлоу в эфире телеканала CNBC.

Он отметил, что США продолжат оказывать давление на Китай по вопросам интеллектуальной собственности, вмешательства государства в рыночные проблемы. По его словам, соглашение, которое стремятся достигнуть стороны, должно быть подготовлено таким образом, чтобы Пекин обязательно его выполнял.

"Исполнение договоренностей имеет решающее значение для успеха этих переговоров", - сказал советник американского президента.