"Дочка" "Автодора" и оператор "Платона" создали компанию "Единый оператор ЦКАД"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ООО "Автодор - Инфраинвест" (единственным участником является госкомпания "Автодор") и оператор системы взимания платы с грузовиков "Платон" ООО "РТ-Инвест транспортные системы" (РТИТС) создали компанию ООО "Единый оператор ЦКАД". Об этом свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Дата регистрации ООО "Единый оператор ЦКАД" - 10 января 2019 г. Адрес ООО совпадает с адресом госкомпании "Автодор".

Согласно данным ЕГРЮЛ, которые приводятся в "СПАРКе", ООО "Единый оператор ЦКАД" на 99% принадлежит ООО "Автодор - Инфраинвест", 1% - у РТИТС. Уставный капитал - 500 тыс. руб. Генеральный директор - Кирилл Терентьев.

Основным видом деятельности компании указана "деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом", также в видах деятельности, в частности, указаны: разработка строительных проектов; производство электромонтажных работ; деятельность инвестфондов и аналогичных финансовых организаций; деятельность по управлению ценными бумагами; деятельность эмиссионная; деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора предоставление технических консультаций в этих областях, землеустройство; деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции; технические испытания, исследования, анализ и сертификация; кадастровая деятельность.

"Созданное ООО "Единый оператор ЦКАД" является проектом "Автодор инфраструктурные инвестиции", компания не является оператором ЦКАД", - сообщил "Интерфаксу" представитель госкомпании, подчеркнув, что на данный момент госкомпания не приняла решения об определении оператора ЦКАД. "ООО "Единый оператор ЦКАД" создана с целью обмена опытом с компанией "РТ-Инвест транспортные системы", разработавшей самую масштабную в мире по охвату территории безбарьерную систему взимания платы с разветвленной сетью обслуживания пользователей федерального масштаба", - добавил он.

В апреле 2018 г. занимавший тогда пост первого заместителя министра транспорта РФ Евгений Дитрих (ныне - министр транспорта РФ) говорил журналистам, что госкомпания "Автодор" создаст дочернюю управляющую компанию, которая станет единым оператором ЦКАД с применением системы free flow (свободный безостановочный проезд по платной дороге без шлагбаумов).

"На сегодняшний момент наблюдательный совет государственной компании рассмотрел вопрос о том, чтобы создать управляющую компанию - единого оператора, которая будет заниматься рядом проектов, в том числе и проектом по управлению free flow на ЦКАДе - и на заседании набсовета этот вопрос был одобрен", - отмечал чиновник.

Он уточнял, что управляющая компания создаётся для того, "чтобы именно она стала владельцем проектных решений, которые госкомпания уже по этому поводу подготовила", и она приступила к внедрению этих проектных решений "в первую очередь на тех участках, которые мы ожидаем в 2018 году" (ЦКАД-1 и ЦКАД-5).

"Мы ожидаем, что система free flow в этом году, отчасти, возможно, параллельно с завершением строительных работ, отчасти в начале следующего года должна быть установлена. И мы ожидаем, что эта система должна какое-то время проработать в режиме пилотной эксплуатации - для того, чтобы люди посмотрели на нее, привыкли и поняли, что это такое. По предварительным оценкам, период тестовой эксплуатации должен закончиться к маю-июню следующего (2019 - ИФ) года", - добавил тогда Дитрих, уточнив, что УК будет дочерней компанией "Автодора". "На уровне наблюдательного совета эти решения (о привлечении сторонних организаций - ИФ) пока не обсуждались. Очевидно, что управляющая компания кого-то привлечет. Будут конкурсы, будут решения", - сказал чиновник.

При этом ранее в январе и.о. председателя правления "Автодора" Вячеслав Петушенко говорил, что госкомпания предлагает сдвинуть сроки сдачи участков ЦКАД, подготовила соответствующий доклад в правительство. "Мы подготовили предложение в правительство РФ. Сегодняшнее состояние не позволит нам сдать участок ЦКАД-4 в декабре 2020 года. Сейчас срок (сдачи - ИФ) - это октябрь 2021 года. Что касается первого, третьего, пятого (участков - ИФ) - это октябрь 2020 года", - говорил он.

О том, что оператором платных участков ЦКАД станет единый оператор, выбранный на конкурсной основе путем заключения самостоятельного соглашения, сообщалось еще в 2014 г. Сам конкурс при этом предполагалось провести в 2016 г. Сообщалось также, что в рамках операторского контракта будет построена безостановочная система взимания платы и автоматизированная система управления дорожным движением.