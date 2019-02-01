Источник сообщил о скорой отставке председателя правления "Автодора"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Председатель правления госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах в скором времени может покинуть свой пост, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью госкомпании. По его словам, "принципиальное решение на этот счет уже принято".

"Основные причины - ситуация со сроками строительства ЦКАД, а также достижение предельного возраста", - сказал собеседник агентства.

В самом "Автодоре" заявили "Интерфаксу", что "не комментируют слухи".

По данным источников РБК, решение может быть принято после отпуска Кельбаха, в котором он находится до конца февраля. При этом один из источников РБК отмечает, что Кельбах уйдет в отставку "вот-вот", а на его место назначат его первого заместителя Вячеслава Петушенко.

Кельбах родился 3 апреля 1959 года, был назначен на должность председателя правления "Автодора" 27 декабря 2011 года. До этого, в 2009-2011 гг., занимал должность первого заместителя председателя правления госкомпании.

Ранее сообщалось, что госкомпания "Автодор" предложила сдвинуть сроки сдачи участков ЦКАД, подготовила доклад в правительство. "Мы подготовили предложение в правительство РФ. Сегодняшнее состояние не позволит нам сдать участок ЦКАД-4 в декабре 2020 года. Сейчас срок (сдачи - ИФ) - это октябрь 2021 года. Что касается первого, третьего, пятого (участков - ИФ) - это октябрь 2020 года", - говорил журналистам исполняющий обязанности председателя правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

По его словам, перенос сроков "связан с наличием множества коммуникаций". "Когда подрядчик проектировал и выходил на стройку, он знал какие-то сети, но со временем они добавляются. В связи с этим идёт перепроектирование, небольшое увеличение стоимости. Так что главная причина - это подземные коммуникации и урегулирование вопросов с собственниками, а также леса и лесопарковые зоны", - пояснял он.

В ноябре 2018 года С.Кельбах говорил, что госкомпания представила доклад с обоснованием необходимости переноса срока реализации проекта ЦКАД-4 до декабря 2020 года, ожидала решения к середине декабря 2018 года.

При этом ранее в пятницу Счетная палата РФ заявила, что основными причинами переноса сроков окончания работ по строительству ЦКАД являются "низкое качество проектирования" и долгое переоформление земель.

По данным ведомства, на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла "от 0% до 66%", что не позволит завершить работы на пусковых комплексах №1, №3 и №5 ранее IV квартала 2020 года, а на пусковом комплексе №4 - ранее II квартала 2021 года.

Паспортом проекта ЦКАД предусмотрено завершение строительства на пусковых комплексах №1 и №5 в декабре 2018 года, на пусковых комплексах №3 и №4 - в декабре 2019 года.